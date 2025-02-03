В Челябинске досрочно закончен ремонт на путепроводе около Коксохима. Фото

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Ремонт путепровода закончили досрочно (архивное фото)
Ремонт путепровода закончили досрочно (архивное фото) Фото:

В Челябинске на путепроводе в районе Кокосохима досрочно завершен ремонт деформированного шва. Ограничения на проезд будут сняты 3 февраля в 16:00, сообщила пресс-служба администрации города. 

«Досрочно завершен ремонт деформационного шва на путепроводе в районе Коксохима. Все ограничения движения снимаются сегодня с 16:00», — сообщила 3 февраля пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. 

Движение по путепроводу по улице Морской в Челябинске было ограничено в январе из-за ремонта шва. На участке вводили реверсивное движение с установкой временного светофора. 

Ограничения будут сняты в 16:00 3 февраля
Ограничения будут сняты в 16:00 3 февраля
Фото:

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В Челябинске на путепроводе в районе Кокосохима досрочно завершен ремонт деформированного шва. Ограничения на проезд будут сняты 3 февраля в 16:00, сообщила пресс-служба администрации города.  «Досрочно завершен ремонт деформационного шва на путепроводе в районе Коксохима. Все ограничения движения снимаются сегодня с 16:00», — сообщила 3 февраля пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.  Движение по путепроводу по улице Морской в Челябинске было ограничено в январе из-за ремонта шва. На участке вводили реверсивное движение с установкой временного светофора. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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