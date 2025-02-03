В Челябинске на путепроводе в районе Кокосохима досрочно завершен ремонт деформированного шва. Ограничения на проезд будут сняты 3 февраля в 16:00, сообщила пресс-служба администрации города.
«Досрочно завершен ремонт деформационного шва на путепроводе в районе Коксохима. Все ограничения движения снимаются сегодня с 16:00», — сообщила 3 февраля пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
Движение по путепроводу по улице Морской в Челябинске было ограничено в январе из-за ремонта шва. На участке вводили реверсивное движение с установкой временного светофора.
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