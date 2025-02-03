Пандемия ковида привела к депрессии и расстроила сон у челябинской молодежи

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После ковида молодым челябинцам пришлось непросто
После ковида молодым челябинцам пришлось непросто Фото:

Пандемия ковида спровоцировала у молодежи Челябинской области и всей страны расстройство сна и депрессию. К таким выводам пришли ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) после всероссийского массового исследования.

«Во время эпидемии COVID-19 организм человека испытал колоссальную нагрузку: и на тело, и на психику. Достаточно того факта, что участились случаи инсульта среди людей в возрасте от 25 до 35 лет», — привела пресс-служба слова научного сотрудника ЮУрГУ Максима Лапшина.

Челябинские ученые в команде с исследователями из других регионов России пришли к выводу, что только 16,8 % респондентов перенесли ковид бесследно. В ходе исследования было опрошено более 10 тысяч человек из 33 российских регионов

«Соматические и психологические отклонения у российских студентов были выше, чем среди французских и немецких студентов. Что подтверждается и другими пандемическими исследованиями. Причем более неустойчивы в напряженной ситуации оказались девушки», — пояснила Высшей школы экономики Алены Золотаревой.

Значительная часть опрошенных студентов сообщила о проблемах со здоровьем, включая жалобы на желудочно-кишечный тракт, боли в спине, головные боли, усталость и проблемы со сном.

Ученые отметили, то следующим этапом исследований должна стать выработка мер для преодоления последствий пандемии. В России наблюдается недостаток исследований по данной теме. Информация, собранная во время опросов, в сочетании с медицинскими записями, результатами лабораторных анализов и мнениями врачей, может стать основой для формирования рекомендаций психологами.

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Пандемия ковида спровоцировала у молодежи Челябинской области и всей страны расстройство сна и депрессию. К таким выводам пришли ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) после всероссийского массового исследования. «Во время эпидемии COVID-19 организм человека испытал колоссальную нагрузку: и на тело, и на психику. Достаточно того факта, что участились случаи инсульта среди людей в возрасте от 25 до 35 лет», — привела пресс-служба слова научного сотрудника ЮУрГУ Максима Лапшина. Челябинские ученые в команде с исследователями из других регионов России пришли к выводу, что только 16,8 % респондентов перенесли ковид бесследно. В ходе исследования было опрошено более 10 тысяч человек из 33 российских регионов «Соматические и психологические отклонения у российских студентов были выше, чем среди французских и немецких студентов. Что подтверждается и другими пандемическими исследованиями. Причем более неустойчивы в напряженной ситуации оказались девушки», — пояснила Высшей школы экономики Алены Золотаревой. Значительная часть опрошенных студентов сообщила о проблемах со здоровьем, включая жалобы на желудочно-кишечный тракт, боли в спине, головные боли, усталость и проблемы со сном. Ученые отметили, то следующим этапом исследований должна стать выработка мер для преодоления последствий пандемии. В России наблюдается недостаток исследований по данной теме. Информация, собранная во время опросов, в сочетании с медицинскими записями, результатами лабораторных анализов и мнениями врачей, может стать основой для формирования рекомендаций психологами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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