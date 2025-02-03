Челябинским пенсионерам в феврале еще раз проиндексируют пенсии

03 февраля 2025 в 16:04 Размер текста - 17 +

Новый размер страховой пенсии будет выплачиваться с февраля 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в феврале 2025 года будет еще раз проиндексирован размер пенсий. Подробности рассказали в пресс-службе регионального СФР. «Страховые пенсии, проиндексированные до нового показателя, выплачиваются жителям региона с февраля. Вместе с повышенной пенсией также поступит доплата за январь, которая учитывает доиндексацию на 2,2%», — уточнил и. о. управляющего региональным Отделением СФР Владимир Шаронов. В январе в соответствии с прогнозной инфляцией пенсии выросли на 7,3%, в феврале будет проведена доиндексация до 9,5%, что по данным Росстата соответствует фактическому росту цен. В результате средний размер страховой пенсии по старости в феврале 2025 года составит 24 880 рублей. Шаронов добавил, что перерасчет произойдет автоматически, никуда обращаться не нужно. Эксперт уточнил, что индексация коснется и работающих пенсионеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в феврале 2025 года будет еще раз проиндексирован размер пенсий. Подробности рассказали в пресс-службе регионального СФР. «Страховые пенсии, проиндексированные до нового показателя, выплачиваются жителям региона с февраля. Вместе с повышенной пенсией также поступит доплата за январь, которая учитывает доиндексацию на 2,2%», — уточнил и. о. управляющего региональным Отделением СФР Владимир Шаронов. В январе в соответствии с прогнозной инфляцией пенсии выросли на 7,3%, в феврале будет проведена доиндексация до 9,5%, что по данным Росстата соответствует фактическому росту цен. В результате средний размер страховой пенсии по старости в феврале 2025 года составит 24 880 рублей. Шаронов добавил, что перерасчет произойдет автоматически, никуда обращаться не нужно. Эксперт уточнил, что индексация коснется и работающих пенсионеров.