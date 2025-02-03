Челябинским пенсионерам в феврале еще раз проиндексируют пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, пенсионер, скамейка, старушка, лавочка, пожилая женщина, женщина, бабушка
Новый размер страховой пенсии будет выплачиваться с февраля 2025 года Фото:

В Челябинской области в феврале 2025 года будет еще раз проиндексирован размер пенсий. Подробности рассказали в пресс-службе регионального СФР.

«Страховые пенсии, проиндексированные до нового показателя, выплачиваются жителям региона с февраля. Вместе с повышенной пенсией также поступит доплата за январь, которая учитывает доиндексацию на 2,2%», — уточнил и. о. управляющего региональным Отделением СФР Владимир Шаронов.

В январе в соответствии с прогнозной инфляцией пенсии выросли на 7,3%, в феврале будет проведена доиндексация до 9,5%, что по данным Росстата соответствует фактическому росту цен. В результате средний размер страховой пенсии по старости в феврале 2025 года составит 24 880 рублей.

Шаронов добавил, что перерасчет произойдет автоматически, никуда обращаться не нужно. Эксперт уточнил, что индексация коснется и работающих пенсионеров.

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В Челябинской области в феврале 2025 года будет еще раз проиндексирован размер пенсий. Подробности рассказали в пресс-службе регионального СФР. «Страховые пенсии, проиндексированные до нового показателя, выплачиваются жителям региона с февраля. Вместе с повышенной пенсией также поступит доплата за январь, которая учитывает доиндексацию на 2,2%», — уточнил и. о. управляющего региональным Отделением СФР Владимир Шаронов. В январе в соответствии с прогнозной инфляцией пенсии выросли на 7,3%, в феврале будет проведена доиндексация до 9,5%, что по данным Росстата соответствует фактическому росту цен. В результате средний размер страховой пенсии по старости в феврале 2025 года составит 24 880 рублей. Шаронов добавил, что перерасчет произойдет автоматически, никуда обращаться не нужно. Эксперт уточнил, что индексация коснется и работающих пенсионеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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