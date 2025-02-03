Текслер возглавил оргкомитет по подготовке к юбилею Победы в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил региональный комитет по подготовке к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официальных правовых актов.
«В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов создать организационный комитет и утвердить его состав: Текслер А. Л. — губернатор Челябинской области, председатель комитета… Настоящее распоряжение подлежит обязательному опубликованию», — говорится в документе.
В оргкомитет также вошли заместители губернатора, министры, руководители региональных управлений силовых структур. Также в состав комитета вошли представители законодательной власти региона, общественники и военнослужащие.
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