Текслер возглавил оргкомитет по подготовке к юбилею Победы в Челябинской области

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Алексей Текслер возглавит оргкомитет по подготовке к юбилею Победы
Алексей Текслер возглавит оргкомитет по подготовке к юбилею Победы Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил региональный комитет по подготовке к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официальных правовых актов.

«В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов создать организационный комитет и утвердить его состав: Текслер А. Л. — губернатор Челябинской области, председатель комитета… Настоящее распоряжение подлежит обязательному опубликованию», — говорится в документе.

В оргкомитет также вошли заместители губернатора, министры, руководители региональных управлений силовых структур. Также в состав комитета вошли представители законодательной власти региона, общественники и военнослужащие.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил региональный комитет по подготовке к празднованию 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официальных правовых актов. «В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов создать организационный комитет и утвердить его состав: Текслер А. Л. — губернатор Челябинской области, председатель комитета… Настоящее распоряжение подлежит обязательному опубликованию», — говорится в документе. В оргкомитет также вошли заместители губернатора, министры, руководители региональных управлений силовых структур. Также в состав комитета вошли представители законодательной власти региона, общественники и военнослужащие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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