Пассажирам «Ласточки» из Челябинска в Магнитогорск покажут фильмы о войне

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Военные фильмы можно посмотреть по дороге
Военные фильмы можно посмотреть по дороге Фото:

Пассажиры пригородных поездов «Ласточка» из Челябинска в Магнитогорск смогут в дороге посмотреть военные фильмы «Коридор бессмертия» и «1941. Крылья над Берлином». Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Свердловская пригородная компания. 

«В электропоездах „Ласточка“ по маршруту Челябинск-Магнитогорск, оснащенных мультимедийной системой „Ласточка.Центр“, появились киноленты о Великой Отечественной войне — „Коридор бессмертия“ (2019) и „1941. Крылья над Берлином“ (2022). Фильмы на военную тематику показываем в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы», — сообщила пресс-служба СПК в telegram-канале. 

«Коридор бессмертия» рассказывает о строительстве и работе железнодорожной магистрали к осажденному Ленинграду. «1941. Крылья над Берлином» — это история о подготовке к первой бомбардировки Берлина советской авиацией в августе 1941 года. 

Для получения доступа к материалам, пассажирам необходимо подключиться к Wi-Fi «Lastochka.Center», зарегистрироваться и ввести смс-код. Для использования системы возьмите с собой в дорогу наушники. 

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Пассажиры пригородных поездов «Ласточка» из Челябинска в Магнитогорск смогут в дороге посмотреть военные фильмы «Коридор бессмертия» и «1941. Крылья над Берлином». Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Свердловская пригородная компания.  «В электропоездах „Ласточка“ по маршруту Челябинск-Магнитогорск, оснащенных мультимедийной системой „Ласточка.Центр“, появились киноленты о Великой Отечественной войне — „Коридор бессмертия“ (2019) и „1941. Крылья над Берлином“ (2022). Фильмы на военную тематику показываем в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы», — сообщила пресс-служба СПК в telegram-канале.  «Коридор бессмертия» рассказывает о строительстве и работе железнодорожной магистрали к осажденному Ленинграду. «1941. Крылья над Берлином» — это история о подготовке к первой бомбардировки Берлина советской авиацией в августе 1941 года.  Для получения доступа к материалам, пассажирам необходимо подключиться к Wi-Fi «Lastochka.Center», зарегистрироваться и ввести смс-код. Для использования системы возьмите с собой в дорогу наушники. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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