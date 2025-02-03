Пассажирам «Ласточки» из Челябинска в Магнитогорск покажут фильмы о войне

Пассажиры пригородных поездов «Ласточка» из Челябинска в Магнитогорск смогут в дороге посмотреть военные фильмы «Коридор бессмертия» и «1941. Крылья над Берлином». Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Свердловская пригородная компания.
«В электропоездах „Ласточка“ по маршруту Челябинск-Магнитогорск, оснащенных мультимедийной системой „Ласточка.Центр“, появились киноленты о Великой Отечественной войне — „Коридор бессмертия“ (2019) и „1941. Крылья над Берлином“ (2022). Фильмы на военную тематику показываем в честь Дня защитника Отечества и 80-летия Победы», — сообщила пресс-служба СПК в telegram-канале.
«Коридор бессмертия» рассказывает о строительстве и работе железнодорожной магистрали к осажденному Ленинграду. «1941. Крылья над Берлином» — это история о подготовке к первой бомбардировки Берлина советской авиацией в августе 1941 года.
Для получения доступа к материалам, пассажирам необходимо подключиться к Wi-Fi «Lastochka.Center», зарегистрироваться и ввести смс-код. Для использования системы возьмите с собой в дорогу наушники.
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