В челябинской ГАИ назвали виновника аварии с каретой скорой помощи. Видео

Легковушка не уступила дорогу скорой помощи в Южноуральске
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего Фото:

В пресс-службе ГАИ по Челябинской области назвали виновника аварии с каретой скорой помощи в Южноуральске. Предварительно, им стал водитель ЗАЗ Chance.

«Водитель, по предварительным данным, управляя автомобилем ЗАЗ Chance, двигаясь по улице Спортивная в прямом направлении, на перекрестке с автодорогой „Челябинск — Троицк“, не предоставил преимущество в движении автомобилю „Скорой медицинской помощи“, двигавшемуся на запрещающий сигнал светофора со включенными световым и звуковым сигналами. В результате произошло столкновение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В машине скорой помимо водителя находился фельдшер и пожилая пациентка. От удара они не пострадали. Лишь транспортные средства получили повреждения.

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В пресс-службе ГАИ по Челябинской области назвали виновника аварии с каретой скорой помощи в Южноуральске. Предварительно, им стал водитель ЗАЗ Chance. «Водитель, по предварительным данным, управляя автомобилем ЗАЗ Chance, двигаясь по улице Спортивная в прямом направлении, на перекрестке с автодорогой „Челябинск — Троицк“, не предоставил преимущество в движении автомобилю „Скорой медицинской помощи“, двигавшемуся на запрещающий сигнал светофора со включенными световым и звуковым сигналами. В результате произошло столкновение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В машине скорой помимо водителя находился фельдшер и пожилая пациентка. От удара они не пострадали. Лишь транспортные средства получили повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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