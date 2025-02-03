В пресс-службе ГАИ по Челябинской области назвали виновника аварии с каретой скорой помощи в Южноуральске. Предварительно, им стал водитель ЗАЗ Chance.
«Водитель, по предварительным данным, управляя автомобилем ЗАЗ Chance, двигаясь по улице Спортивная в прямом направлении, на перекрестке с автодорогой „Челябинск — Троицк“, не предоставил преимущество в движении автомобилю „Скорой медицинской помощи“, двигавшемуся на запрещающий сигнал светофора со включенными световым и звуковым сигналами. В результате произошло столкновение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
В машине скорой помимо водителя находился фельдшер и пожилая пациентка. От удара они не пострадали. Лишь транспортные средства получили повреждения.
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