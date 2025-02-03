На телеканале «ТВ Центр» показали фильм о челябинских братьях-маньяках

На телеканале «ТВ Центр» 2 февраля показали документальный фильм из цикла «Охота на маньяка» о двух братьях-маньяках Габидуллиных из Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Братьям приписывали 173 убийства.
«На телеканале „ТВ Центр“ [прошел] показ нового документального фильма из цикла „Охота на маньяка“. В конце 90-х жителей Челябинска потрясла серия жестоких преступлений», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Жертв жестоких преступлений, с виду, между собой ничего не связывало. Мотивы их убийства не были очевидны. Но работа следователей, криминалистов, экспертов и оперативных сотрудников вывела на правильный след — убийцами оказались два брата. Жестокость была им присуща с раннего детства. Они не знали сочувствия, жалости и сострадания.
Таира и Фархада Габидуллиных вычислили с помощью лисьей шубы, в которую была одета одна из жертв. «Людей я убил очень много, головы отчленял от трупов и закапывал в определенном месте», — рассказал один из братьев. Им приписывали 173 убийства, они не пожалели даже собственную мать. С жертвами братья знакомились на вокзале, а потом грабили и убивали их. Суд назначил старшему пожизненное заключение, а младшему 25 лет колонии, но он покончил жизнь самоубийством.
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