Контрактник сядет на семь лет за кражу телефона у челябинца

В Челябинской области вынесли приговор военному, который похитил телефон у жителя города Аши. Ему предстоит провести семь лет в колонии общего режима, рассказала пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Во время отпуска он [военный] похитил мобильный телефон „Realme Note 50“ из квартиры по ул. Островского г. Аши. Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ», — говорится в сообщении.
До поступления на военную службу мужчина уже отбывал наказание, но был освобожден от него условно после заключения контракта, объяснили в суде. Поэтому к новому сроку ему приплюсовали не отбытую часть предыдущего.
Как ранее писало URA.RU, Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор проходившему службу по мобилизации военному, который самовольно покинул часть. Сделал он это ради девушки.
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