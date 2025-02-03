Член правления союза журналистов стал директором челябинского санатория

Член правления «Союза журналистов Челябинской области Денис Мякишев возглавил озерский санаторий „Дальняя дача“. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Озерска Сергей Гергенрейдер.
«С сегодняшнего дня в должность директора АО „Санаторий „Дальняя Дача“ вступил Денис Владимирович Мякишев. Предприятие долгое время находится в непростой финансовой ситуации, нуждается в смене формата, необходимо менять концепцию деятельности „Дальней Дачи“ в современных условиях, чтобы привлекать потенциальных отдыхающих“, — сообщил Гергенрейдер.
Мэр добавил, что до тех пор, пока предприятие оставалось муниципальным, его возможности были ограничены. Санаторий несколько раз пытались обанкротить. После смены организационно-правовой формы стал возможным поиск партнеров и инвесторов, готовых участвовать в развитии «Дальней дачи». Мякишев перед своим назначением представил программу развития «Дальней дачи», состоящую из нескольких этапов финансового оздоровления и развития здравницы.
Мякишеву 46 лет. В корпункте «Российской газеты» в Челябинске он работал менеджером по рекламе. В октябре прошлого года был переизбран членом правления регионального союза журналистов.
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