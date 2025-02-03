Член правления союза журналистов стал директором челябинского санатория

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Денис Мякишев намерен развить «Дальнюю дачу»
Денис Мякишев намерен развить «Дальнюю дачу» Фото:

Член правления «Союза журналистов Челябинской области Денис Мякишев возглавил озерский санаторий „Дальняя дача“. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Озерска Сергей Гергенрейдер.

«С сегодняшнего дня в должность директора АО „Санаторий „Дальняя Дача“ вступил Денис Владимирович Мякишев. Предприятие долгое время находится в непростой финансовой ситуации, нуждается в смене формата, необходимо менять концепцию деятельности „Дальней Дачи“ в современных условиях, чтобы привлекать потенциальных отдыхающих“, — сообщил Гергенрейдер.

Мэр добавил, что до тех пор, пока предприятие оставалось муниципальным, его возможности были ограничены. Санаторий несколько раз пытались обанкротить. После смены организационно-правовой формы стал возможным поиск партнеров и инвесторов, готовых участвовать в развитии «Дальней дачи». Мякишев перед своим назначением представил программу развития «Дальней дачи», состоящую из нескольких этапов финансового оздоровления и развития здравницы.

Мякишеву 46 лет. В корпункте «Российской газеты» в Челябинске он работал менеджером по рекламе. В октябре прошлого года был переизбран членом правления регионального союза журналистов.

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Член правления «Союза журналистов Челябинской области Денис Мякишев возглавил озерский санаторий „Дальняя дача“. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Озерска Сергей Гергенрейдер. «С сегодняшнего дня в должность директора АО „Санаторий „Дальняя Дача“ вступил Денис Владимирович Мякишев. Предприятие долгое время находится в непростой финансовой ситуации, нуждается в смене формата, необходимо менять концепцию деятельности „Дальней Дачи“ в современных условиях, чтобы привлекать потенциальных отдыхающих“, — сообщил Гергенрейдер. Мэр добавил, что до тех пор, пока предприятие оставалось муниципальным, его возможности были ограничены. Санаторий несколько раз пытались обанкротить. После смены организационно-правовой формы стал возможным поиск партнеров и инвесторов, готовых участвовать в развитии «Дальней дачи». Мякишев перед своим назначением представил программу развития «Дальней дачи», состоящую из нескольких этапов финансового оздоровления и развития здравницы. Мякишеву 46 лет. В корпункте «Российской газеты» в Челябинске он работал менеджером по рекламе. В октябре прошлого года был переизбран членом правления регионального союза журналистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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