Мосбиржа заявила о прекращении торгов акциями Ашинского метзавода

С 15 марта Московская биржа остановит торги акциями Ашинского метзавода, расположенного в городе Аша Челябинской области. Уже с 3 февраля будут введены ограничения на коды расчетов, при этом последний день торгов акциями в основном режиме назначен на 12 марта, говорится на сайте биржевой площадки.
«В связи с поступлением эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг при подаче заявок на заключение сделок с акциями обыкновенными ПАО „Ашинский метзавод“ с 3 февраля по 13 марта допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13 марта», — говорится в сообщении Мосбиржи. Последний день торгов акциями в основном режиме назначен на 12 марта, а с 15 марта допустимых кодов расчетов нет.
Основанием для принятия данных мер стало решение компании «Урал-ВК», которая является крупнейшим акционером завода, о выкупе акций у миноритарных акционеров. Компания владеет пакетом в 95,0215% акций завода.
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