02 февраля 2025
01 февраля 2025

Мосбиржа заявила о прекращении торгов акциями Ашинского метзавода

© Служба новостей «URA.RU»
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Мосбиржа полностью перестанет торговать бумагами Ашинского метзавода с 15 марта
Мосбиржа полностью перестанет торговать бумагами Ашинского метзавода с 15 марта Фото:

С 15 марта Московская биржа остановит торги акциями Ашинского метзавода, расположенного в городе Аша Челябинской области. Уже с 3 февраля будут введены ограничения на коды расчетов, при этом последний день торгов акциями в основном режиме назначен на 12 марта, говорится на сайте биржевой площадки. 

«В связи с поступлением эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг при подаче заявок на заключение сделок с акциями обыкновенными ПАО „Ашинский метзавод“ с 3 февраля по 13 марта допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13 марта», — говорится в сообщении Мосбиржи. Последний день торгов акциями в основном режиме назначен на 12 марта, а с 15 марта допустимых кодов расчетов нет.

Основанием для принятия данных мер стало решение компании «Урал-ВК», которая является крупнейшим акционером завода, о выкупе акций у миноритарных акционеров. Компания владеет пакетом в 95,0215% акций завода.

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С 15 марта Московская биржа остановит торги акциями Ашинского метзавода, расположенного в городе Аша Челябинской области. Уже с 3 февраля будут введены ограничения на коды расчетов, при этом последний день торгов акциями в основном режиме назначен на 12 марта, говорится на сайте биржевой площадки.  «В связи с поступлением эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг при подаче заявок на заключение сделок с акциями обыкновенными ПАО „Ашинский метзавод“ с 3 февраля по 13 марта допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13 марта», — говорится в сообщении Мосбиржи. Последний день торгов акциями в основном режиме назначен на 12 марта, а с 15 марта допустимых кодов расчетов нет. Основанием для принятия данных мер стало решение компании «Урал-ВК», которая является крупнейшим акционером завода, о выкупе акций у миноритарных акционеров. Компания владеет пакетом в 95,0215% акций завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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