В Челябинской области треть обследованных земель пострадала от саранчи

В Челябинской области треть обследованных в 2024 году сельскохозяйственных земель пострадала от саранчи. Как URA.RU рассказала руководитель челябинского филиала Россельхозцентра Ксения Ванина, в шести районах появление саранчовых наиболее ожидаемо.
«В течение 2024 года агрономы центра региона обследовали более 350 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения на наличие саранчовых вредителей. Заселено вредителем из них оказалось около 133 тысяч га. Наиболее ожидаемо появление саранчовых вредителей в Брединском, Карталинском, Варненском, Чесменском, Троицком и Октябрьском районах», — заявила URA.RU Ванина.
По данным Россельхозцентра, летом 2024 года неблагоприятные погодные условия сдерживали развитие вредителя. Отсутствие морозов зимой может способствовать массовому появлению саранчи весной. В связи с этим специалисты центра с апреля начнут фитосанитарный мониторинг, чтобы определить участки с наибольшей заселенностью. Кроме того, на приграничных с Казахстаном территориях уже заключены соглашения о совместных обследованиях с профильными службами Костанайской области.
В пресс-службе регионального минсельхоза URA.RU пояснили, что борьба с саранчой ведется на основании данных Россельхозцентра. Еженедельные обследования начнутся в мае. Полученные данные позволят вовремя определить очаги заражения и принять меры: обработку инсектицидами или механическую обработку земель. В данный момент готовится распоряжение губернатора области Алексея Текслера о подготовке к посевной 2025 года. В документе муниципалитетам дадут рекомендации по защите посевов от вредителя.
Как минувшим летом сообщало URA.RU, в конце июля 2024 года саранчой были заражены 890 гектаров пашни в Челябинской области. Тогда обследования охватили 206,5 тысячи га сельхозземель. По прогнозам федерального Россельхозцентра, аномально теплая зима может привести к резкому росту популяции саранчи в ряде регионов РФ, включая Челябинскую область. Минсельхоз РФ уже выделил 85,8 млн рублей на борьбу с вредителем в пострадавших регионах.
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