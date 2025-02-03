В Магнитогорске задержали преступную группировку железнодорожников

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении железнодорожников возбужденно уголовное дело
В отношении железнодорожников возбужденно уголовное дело Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) транспортные полицейские задержали преступную группировку железнодорожников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, их обвиняют в краже более 800 килограммов металлолома.

«Сотрудники уголовного розыска транспортной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личности подозреваемых — три работника Магнитогорской дистанции пути ОАО „РЖД“. Их задержали 15 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

На допросе задержанные пояснили, что пошли на дело в середине июля 2024 года. Во время смены они похитили со станции Смеловская первую часть металлолома, а вторую часть вывезли 1 августа. Металлолом они вывозили на рабочей машине. Выручка от продажи составила чуть более 14 тысяч рублей.

После задержания рабочие признали вину и выплатили ущерб. Но это не спасло их от уголовки.

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В Магнитогорске (Челябинская область) транспортные полицейские задержали преступную группировку железнодорожников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, их обвиняют в краже более 800 килограммов металлолома. «Сотрудники уголовного розыска транспортной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личности подозреваемых — три работника Магнитогорской дистанции пути ОАО „РЖД“. Их задержали 15 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. На допросе задержанные пояснили, что пошли на дело в середине июля 2024 года. Во время смены они похитили со станции Смеловская первую часть металлолома, а вторую часть вывезли 1 августа. Металлолом они вывозили на рабочей машине. Выручка от продажи составила чуть более 14 тысяч рублей. После задержания рабочие признали вину и выплатили ущерб. Но это не спасло их от уголовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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