В Магнитогорске задержали преступную группировку железнодорожников

В Магнитогорске (Челябинская область) транспортные полицейские задержали преступную группировку железнодорожников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, их обвиняют в краже более 800 килограммов металлолома.
«Сотрудники уголовного розыска транспортной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личности подозреваемых — три работника Магнитогорской дистанции пути ОАО „РЖД“. Их задержали 15 января», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
На допросе задержанные пояснили, что пошли на дело в середине июля 2024 года. Во время смены они похитили со станции Смеловская первую часть металлолома, а вторую часть вывезли 1 августа. Металлолом они вывозили на рабочей машине. Выручка от продажи составила чуть более 14 тысяч рублей.
После задержания рабочие признали вину и выплатили ущерб. Но это не спасло их от уголовки.
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