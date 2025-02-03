Бизнесмен просит мэрию разрешить реконструировать здание под ТРК в Челябинске. Скрин

Мэрия рассмотрит вопрос о реконструкции здания под ТРК в Челябинске
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Реконструировать здание под новый торговый объект предприниматель планирует на ЧМЗ
Реконструировать здание под новый торговый объект предприниматель планирует на ЧМЗ Фото:

Челябинский бизнесмен Давид Минасян планирует реконструировать здание площадью одна тысяча 207 квадратных метров под торговый комплекс на ЧМЗ. Общественные обсуждения на данную тему проходят в городе по 28 февраля, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (магазин) в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития с 31 января по 28 февраля 2025 года. Объект расположен по улице Обухова, 13 на ЧМЗ», — сообщается на сайте.

Кадастровая стоимость объекта составляет 7 миллионов 463 тысячи рублей. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений по проекту будет осуществляться с 7 по 14 февраля 2025 года на сайте «Госуслуг».

Здание планируется реконструировать после общественных обсуждений
Здание планируется реконструировать после общественных обсуждений
Фото:

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Челябинский бизнесмен Давид Минасян планирует реконструировать здание площадью одна тысяча 207 квадратных метров под торговый комплекс на ЧМЗ. Общественные обсуждения на данную тему проходят в городе по 28 февраля, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (магазин) в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития с 31 января по 28 февраля 2025 года. Объект расположен по улице Обухова, 13 на ЧМЗ», — сообщается на сайте. Кадастровая стоимость объекта составляет 7 миллионов 463 тысячи рублей. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений по проекту будет осуществляться с 7 по 14 февраля 2025 года на сайте «Госуслуг».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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