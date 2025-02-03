Челябинский бизнесмен Давид Минасян планирует реконструировать здание площадью одна тысяча 207 квадратных метров под торговый комплекс на ЧМЗ. Общественные обсуждения на данную тему проходят в городе по 28 февраля, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (магазин) в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки в зонах развития с 31 января по 28 февраля 2025 года. Объект расположен по улице Обухова, 13 на ЧМЗ», — сообщается на сайте.
Кадастровая стоимость объекта составляет 7 миллионов 463 тысячи рублей. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений по проекту будет осуществляться с 7 по 14 февраля 2025 года на сайте «Госуслуг».
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