Челябинская погода улучшит урожай зерновых культур

03 февраля 2025 в 15:42 Размер текста - 17 +

Температура и осадки будут способствовать увеличению урожая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Погода в Челябинской области благоприятствует росту урожая зерновых культур. Как сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра и Гидрометцентра России, условия для зимовки растений в регионе удовлетворительные, запасов воды в почве достаточно. «Агрометеорологические условия для зимовки были вполне удовлетворительными. Низких значений температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих культур, не наблюдалось», — сообщает Гидрометцентр России. По данным метеорологов региона, в январе была хорошая погода для озимых культур, условий для выпревания и вымерзания не было. Кроме того, челябинские синоптики отметили приличный объем воды, который был зафиксирован по данным снегосъемки. Так, запас воды в снеге составил 135 мм, что в 1,8 раза больше средних многолетних значений. Больше всего снега намело в Златоусте, там зафиксировано 54 сантиметра, что на 23 сантиметра выше нормы. При этом на юге и северо-западе региона снега выпало меньше нормы и там показатели небольшие, но в среднем в области запасы воды достаточные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погода в Челябинской области благоприятствует росту урожая зерновых культур. Как сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра и Гидрометцентра России, условия для зимовки растений в регионе удовлетворительные, запасов воды в почве достаточно. «Агрометеорологические условия для зимовки были вполне удовлетворительными. Низких значений температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих культур, не наблюдалось», — сообщает Гидрометцентр России. По данным метеорологов региона, в январе была хорошая погода для озимых культур, условий для выпревания и вымерзания не было. Кроме того, челябинские синоптики отметили приличный объем воды, который был зафиксирован по данным снегосъемки. Так, запас воды в снеге составил 135 мм, что в 1,8 раза больше средних многолетних значений. Больше всего снега намело в Златоусте, там зафиксировано 54 сантиметра, что на 23 сантиметра выше нормы. При этом на юге и северо-западе региона снега выпало меньше нормы и там показатели небольшие, но в среднем в области запасы воды достаточные.