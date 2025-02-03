Челябинская погода улучшит урожай зерновых культур

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Едем на Савин. Курган, поле, сено для животных, стог сена, корм для животных, стоги сена
Температура и осадки будут способствовать увеличению урожая Фото:

Погода в Челябинской области благоприятствует росту урожая зерновых культур. Как сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра и Гидрометцентра России, условия для зимовки растений в регионе удовлетворительные, запасов воды в почве достаточно.

«Агрометеорологические условия для зимовки были вполне удовлетворительными. Низких значений температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих культур, не наблюдалось», — сообщает Гидрометцентр России. По данным метеорологов региона, в январе была хорошая погода для озимых культур, условий для выпревания и вымерзания не было.

Кроме того, челябинские синоптики отметили приличный объем воды, который был зафиксирован по данным снегосъемки. Так, запас воды в снеге составил 135 мм, что в 1,8 раза больше средних многолетних значений. Больше всего снега намело в Златоусте, там зафиксировано 54 сантиметра, что на 23 сантиметра выше нормы. При этом на юге и северо-западе региона снега выпало меньше нормы и там показатели небольшие, но в среднем в области запасы воды достаточные.

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Погода в Челябинской области благоприятствует росту урожая зерновых культур. Как сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра и Гидрометцентра России, условия для зимовки растений в регионе удовлетворительные, запасов воды в почве достаточно. «Агрометеорологические условия для зимовки были вполне удовлетворительными. Низких значений температуры воздуха и почвы, опасных для зимующих культур, не наблюдалось», — сообщает Гидрометцентр России. По данным метеорологов региона, в январе была хорошая погода для озимых культур, условий для выпревания и вымерзания не было. Кроме того, челябинские синоптики отметили приличный объем воды, который был зафиксирован по данным снегосъемки. Так, запас воды в снеге составил 135 мм, что в 1,8 раза больше средних многолетних значений. Больше всего снега намело в Златоусте, там зафиксировано 54 сантиметра, что на 23 сантиметра выше нормы. При этом на юге и северо-западе региона снега выпало меньше нормы и там показатели небольшие, но в среднем в области запасы воды достаточные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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