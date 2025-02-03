Ветераны обратились к полпреду Жоге из-за угрозы обрушения поликлиники в Миассе

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Полпред Артем Жога ответил миасским ветеранам
Полпред Артем Жога ответил миасским ветеранам Фото:

Ветеранская организация района Машгородок в Миассе (Челябинская область) обратилась к полпреду президента в УрФО Артему Жоге из-за затянувшегося ремонта здания поликлиники горбольницы № 2. Как следует из ответа полпредства. В ходе ремонта поликлиники выявились дефекты несущих конструкций здания, сообщают местные издания.

«На настоящий момент заключен контракт с пермской организацией „ИТР-ГРУПП“, которая разрабатывает проектно-сметную и рабочую документацию по усилению конструкций здания. После получения от них положительного решения, будут определены источники финансирования и сроки выполнения необходимых работ. Все приемы врачей временно размещены в здании стационара и диагностического центра, — цитирует ответ полпредства „Миасский рабочий“.

Ремонтные работы начались в 2023 году. Как сообщает издание, закрытие поликлиники создало много неудобств и вызвало большой резонанс среди жителей северной части города.

По этому поводу специальное заседание провела общественная палата города. Министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская заверила общественность, что ситуация с ремонтом находится на контроле регионального руководства.

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Ветеранская организация района Машгородок в Миассе (Челябинская область) обратилась к полпреду президента в УрФО Артему Жоге из-за затянувшегося ремонта здания поликлиники горбольницы № 2. Как следует из ответа полпредства. В ходе ремонта поликлиники выявились дефекты несущих конструкций здания, сообщают местные издания. «На настоящий момент заключен контракт с пермской организацией „ИТР-ГРУПП“, которая разрабатывает проектно-сметную и рабочую документацию по усилению конструкций здания. После получения от них положительного решения, будут определены источники финансирования и сроки выполнения необходимых работ. Все приемы врачей временно размещены в здании стационара и диагностического центра, — цитирует ответ полпредства „Миасский рабочий“. Ремонтные работы начались в 2023 году. Как сообщает издание, закрытие поликлиники создало много неудобств и вызвало большой резонанс среди жителей северной части города. По этому поводу специальное заседание провела общественная палата города. Министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская заверила общественность, что ситуация с ремонтом находится на контроле регионального руководства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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