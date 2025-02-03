03 февраля 2025

Синоптики рассказали, какая погода ждет Тюмень в феврале

В Тюмени средняя температура воздуха в феврале составит -8 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Самым холодным днем месяца станет 19 февраля
Самым холодным днем месяца станет 19 февраля Фото:

В Тюмени февраль начнется с сухой теплой погоды, средняя температура составит -8 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo. Ночью будет холодать до -18.

«В Тюмени с 4 по 13 февраля температура воздуха днем будет варьироваться от -2 до -7 градусов, ночью от -7 до -15. С 14 по 18 февраля пройдет снегопад, 22-24 февраля также ожидается снежная погода», — указано на сайте.

Самым холодным днем месяца станет 19 февраля — ночью похолодает до -18 градусов, днем потеплеет до -12. 10-13 февраля прогнозируется сильный ветер порывами 12 м/с. Больше всего осадков выпадет 16 февраля.

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В Тюмени февраль начнется с сухой теплой погоды, средняя температура составит -8 градусов. Такая информация указана на сайте метеосервиса Gismeteo. Ночью будет холодать до -18. «В Тюмени с 4 по 13 февраля температура воздуха днем будет варьироваться от -2 до -7 градусов, ночью от -7 до -15. С 14 по 18 февраля пройдет снегопад, 22-24 февраля также ожидается снежная погода», — указано на сайте. Самым холодным днем месяца станет 19 февраля — ночью похолодает до -18 градусов, днем потеплеет до -12. 10-13 февраля прогнозируется сильный ветер порывами 12 м/с. Больше всего осадков выпадет 16 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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