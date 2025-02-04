В Кремле раскрыли умысел Трампа о продолжении военной помощи Украине: главные заявления Пескова 4 февраля

Песков: Трамп предложил Киеву покупать помощь за редкоземельные ресурсы
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп не оказывает помощь на безвозмездной основе
Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп не оказывает помощь на безвозмездной основе Фото:

Президент США Дональд Трамп фактически предложил Киеву покупать военную помощь за редкоземельные ресурсы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также рассказал о том, какие меры принимает РФ для защиты своей собственности в Польше и об участии российских спортсменов в Зимних Олимпийских играх 2026 года. Эти и другие заявления Пескова — в материале URA.RU.

Смерть вице-губернатора на СВО

Дмитрий Песков назвал настоящим героем главу отряда добровольцев «Тигр» и вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, который погиб в зоне проведения спецоперации. По словам представителя Кремля, Ефремов был первым командиром батальона «Тигр» и погиб героически при выполнении боевых задач.

Умысел Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил намерение продолжить поддержку Украины в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам, сообщил Песков. «Если называть вещи своими именами — это предложение — покупать помощь, а не продолжать ее оказывать на безвозмездной основе», — подчеркнул представитель Кремля.

Российские объекты в Польше

Россия будет принимать все возможные меры, чтобы защитить свою собственность в Польше, рассказал пресс-секретарь президента РФ. Он отметил, что эти действия станут ответом на возможные шаги властей Польши в сторону удержания российских объектов.

Кроме того, Песков заявил, что не исключается возможность влияния администрации главы США Дональда Трампа на польских властей в данном вопросе. При этом, по словам пресс-секретаря, в Штатах находятся незаконно удерживаемые объекты РФ.

Повторение Ялтинской конференции

Новый миропорядок станут определять формирующиеся в настоящее время центры силы, заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, станет ли новая Ялтинская конференция завершающим этапом в конфликте России и Запада. 

О крахе европейской экономики

Песков рассказал, что решение Евросоюза увеличить военные расходы приведет к большим экономическим проблемам на континенте. По словам представителя Кремля, подобный рост оборонных расходов введет экономику стран ЕС в состояние предкризисного дискомфорта. Дмитрий Песков также подчеркнул кроткозорость подобных решений.

Участие РФ в Зимней Олимпиаде в Италии

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что многие страны уже приняли решение, чтобы Россия смогла участвовать в Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году. Песков также указал, что для участия россиян в командных дисциплинах потребуются дополнительные усилия и время. Россия намерена продолжить взаимодействие с Международным олимпийским комитетом.

График Путина

Во вторник, 4 февраля, перед президентом России Владимиром Путиным с докладом об итогах работы за год выступит губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщил Песков. Также планируется ряд внутренних совещания и непубличных встреч.

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Президент США Дональд Трамп фактически предложил Киеву покупать военную помощь за редкоземельные ресурсы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также рассказал о том, какие меры принимает РФ для защиты своей собственности в Польше и об участии российских спортсменов в Зимних Олимпийских играх 2026 года. Эти и другие заявления Пескова — в материале URA.RU. Смерть вице-губернатора на СВО Дмитрий Песков назвал настоящим героем главу отряда добровольцев «Тигр» и вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, который погиб в зоне проведения спецоперации. По словам представителя Кремля, Ефремов был первым командиром батальона «Тигр» и погиб героически при выполнении боевых задач. Умысел Трампа Президент США Дональд Трамп выразил намерение продолжить поддержку Украины в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам, сообщил Песков. «Если называть вещи своими именами — это предложение — покупать помощь, а не продолжать ее оказывать на безвозмездной основе», — подчеркнул представитель Кремля. Российские объекты в Польше Россия будет принимать все возможные меры, чтобы защитить свою собственность в Польше, рассказал пресс-секретарь президента РФ. Он отметил, что эти действия станут ответом на возможные шаги властей Польши в сторону удержания российских объектов. Кроме того, Песков заявил, что не исключается возможность влияния администрации главы США Дональда Трампа на польских властей в данном вопросе. При этом, по словам пресс-секретаря, в Штатах находятся незаконно удерживаемые объекты РФ. Повторение Ялтинской конференции Новый миропорядок станут определять формирующиеся в настоящее время центры силы, заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос корреспондента URA.RU о том, станет ли новая Ялтинская конференция завершающим этапом в конфликте России и Запада.  О крахе европейской экономики Песков рассказал, что решение Евросоюза увеличить военные расходы приведет к большим экономическим проблемам на континенте. По словам представителя Кремля, подобный рост оборонных расходов введет экономику стран ЕС в состояние предкризисного дискомфорта. Дмитрий Песков также подчеркнул кроткозорость подобных решений. Участие РФ в Зимней Олимпиаде в Италии Пресс-секретарь российского лидера заявил, что многие страны уже приняли решение, чтобы Россия смогла участвовать в Зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году. Песков также указал, что для участия россиян в командных дисциплинах потребуются дополнительные усилия и время. Россия намерена продолжить взаимодействие с Международным олимпийским комитетом. График Путина Во вторник, 4 февраля, перед президентом России Владимиром Путиным с докладом об итогах работы за год выступит губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщил Песков. Также планируется ряд внутренних совещания и непубличных встреч.
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