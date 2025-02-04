Песков рассказал, что будет с российскими объектами в Польше

Песков: Москва примет меры в ответ на попытки Польши удержать собственность РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Москва защитит российскую собственность в Польше
Москва защитит российскую собственность в Польше Фото:

Москва примет все необходимые меры для защиты своих собственностей за рубежом, в частности в Польше. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что действия будут приниматься в ответ на возможные шаги польских властей.

«Будем принимать все возможные меры. В самой Польше эти меры ограничены, но меры взаимности здесь неизбежны в случае если какие-то действия будут приниматься польской стороной», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какие действия предпримет Москва, в случае если Польша вознамерится удержать собственность России в стране.

Представитель Кремля не исключил, что администрация президента США Дональда Трампа может оказать влияние на польские власти в вопросе изъятия российской собственности. Песков также напомнил, что и в США есть незаконно удерживаемые российские объекты. «Это зависит от решений, которые будут приниматься. Наша собственность является незаконно удерживаемой США в нарушение всех норм и правил», — заявил он. 

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Москва примет все необходимые меры для защиты своих собственностей за рубежом, в частности в Польше. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что действия будут приниматься в ответ на возможные шаги польских властей. «Будем принимать все возможные меры. В самой Польше эти меры ограничены, но меры взаимности здесь неизбежны в случае если какие-то действия будут приниматься польской стороной», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какие действия предпримет Москва, в случае если Польша вознамерится удержать собственность России в стране. Представитель Кремля не исключил, что администрация президента США Дональда Трампа может оказать влияние на польские власти в вопросе изъятия российской собственности. Песков также напомнил, что и в США есть незаконно удерживаемые российские объекты. «Это зависит от решений, которые будут приниматься. Наша собственность является незаконно удерживаемой США в нарушение всех норм и правил», — заявил он. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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