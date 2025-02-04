В Кремле раскрыли URA.RU, кто будет определять новый миропорядок

Конфигурацию будущего миропорядка будет определять центры силы, которые сегодня формируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, станет ли завершением конфликта между Россией и Западом новая «Ялтинская конференция», и кто будет определять будущее мира.
«Мир меняется. И конечно, в мире появляется все больше центров силы — в экономическом плане, в военном, в плане обеспечения безопасности. Мир становится многополярным, и отдельно взятые полюсы не в состоянии обеспечить безопасность и стабильность в мире. Многополярность является фактором, который нельзя игнорировать. На нее нужно ориентироваться. Предстоит много обсуждений по будущей конфигурации мировых дел», — заявил Песков.
4 февраля 1945 года в Ялте началась конференция с участием лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. По результату семидневных переговоров был принят документ, определивший будущий миропорядок после разгрома фашистской Германии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.