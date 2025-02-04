В Кремле раскрыли URA.RU, кто будет определять новый миропорядок

В Кремле ответили на вопрос о том, возможно ли повторение Ялтинской конференции
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле раскрыли, кто будет определять новый миропорядок
В Кремле раскрыли, кто будет определять новый миропорядок Фото:

Конфигурацию будущего миропорядка будет определять центры силы, которые сегодня формируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, станет ли завершением конфликта между Россией и Западом новая «Ялтинская конференция», и кто будет определять будущее мира.

«Мир меняется. И конечно, в мире появляется все больше центров силы — в экономическом плане, в военном, в плане обеспечения безопасности. Мир становится многополярным, и отдельно взятые полюсы не в состоянии обеспечить безопасность и стабильность в мире. Многополярность является фактором, который нельзя игнорировать. На нее нужно ориентироваться. Предстоит много обсуждений по будущей конфигурации мировых дел», — заявил Песков.

4 февраля 1945 года в Ялте началась конференция с участием лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. По результату семидневных переговоров был принят документ, определивший будущий миропорядок после разгрома фашистской Германии.

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Конфигурацию будущего миропорядка будет определять центры силы, которые сегодня формируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, станет ли завершением конфликта между Россией и Западом новая «Ялтинская конференция», и кто будет определять будущее мира. «Мир меняется. И конечно, в мире появляется все больше центров силы — в экономическом плане, в военном, в плане обеспечения безопасности. Мир становится многополярным, и отдельно взятые полюсы не в состоянии обеспечить безопасность и стабильность в мире. Многополярность является фактором, который нельзя игнорировать. На нее нужно ориентироваться. Предстоит много обсуждений по будущей конфигурации мировых дел», — заявил Песков. 4 февраля 1945 года в Ялте началась конференция с участием лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании. По результату семидневных переговоров был принят документ, определивший будущий миропорядок после разгрома фашистской Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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