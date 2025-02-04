В Кремле прокомментировали смерть вице-губернатора на СВО

Песков: погибший в зоне СВО вице-губернатор Ефремов — настоящий герой
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ефремов погиб героически, заявил Песков
Ефремов погиб героически, заявил Песков Фото:
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Погибший в зоне СВО глава отряда добровольцев «Тигр» и вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов является настоящим героем. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он герой, его вклад хорошо известен в формировании батальона „Тигр“», — заявил Песков. Он добавил, что Ефремов был первым командиром этого подразделения. Песков отметил, что вице-губернатор погиб геройски.

Сергей Ефремов возглавлял добровольческий отряд «Тигр» с его основания в 2022 году. В 2024 году он стал вице-губернатором Приморья и отвечал за внутриполитический блок. Летом 2024 года он вновь возглавил отряд «Тигр». Ефремов погиб в Курской области при выполнении боевой задачи.

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Погибший в зоне СВО глава отряда добровольцев «Тигр» и вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов является настоящим героем. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Он герой, его вклад хорошо известен в формировании батальона „Тигр“», — заявил Песков. Он добавил, что Ефремов был первым командиром этого подразделения. Песков отметил, что вице-губернатор погиб геройски. Сергей Ефремов возглавлял добровольческий отряд «Тигр» с его основания в 2022 году. В 2024 году он стал вице-губернатором Приморья и отвечал за внутриполитический блок. Летом 2024 года он вновь возглавил отряд «Тигр». Ефремов погиб в Курской области при выполнении боевой задачи.
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