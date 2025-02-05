В Пермском крае суд закрыл кафе, где посетители массово отравились шаурмой

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В кунгурском кафе шаурму готовили с нарушениями
В кунгурском кафе шаурму готовили с нарушениями Фото:

Кунгурский городской суд Пермского края 5 февраля на три месяца закрыл кафе SHAURMA COSMOS. Причиной стало нарушение санитарных норм. Речь о двух торговых точках на улицах Коммуны, 45 и Свободы, 36 в Кунгуре. Информация размещена на сайте суда.

«В связи с допущенными нарушениями индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе SHAURMA COSMOS на срок 90 суток», — сказано в решении суда.

Во время проверки заведений выяснилось, что продукцию не маркировали, яйцо не обрабатывали, сырые продукты хранили вместе с готовыми, шаурму делали из просроченных продуктов, растительное масло хранили на полу, в медицинской книжке повара не было информации о прививках. По мнению суда, эти нарушения представляют угрозу жизни клиентов кафе.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми закрыли торговую точку, откуда поставляли продукты для SHAURMA COSMOS. В ней мясо просто лежало на полу, не было холодильников и моечных ванн. Проверки инициировал Роспотребнадзор после массового отравления посетителей кафе в Кунгуре.

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Кунгурский городской суд Пермского края 5 февраля на три месяца закрыл кафе SHAURMA COSMOS. Причиной стало нарушение санитарных норм. Речь о двух торговых точках на улицах Коммуны, 45 и Свободы, 36 в Кунгуре. Информация размещена на сайте суда. «В связи с допущенными нарушениями индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе SHAURMA COSMOS на срок 90 суток», — сказано в решении суда. Во время проверки заведений выяснилось, что продукцию не маркировали, яйцо не обрабатывали, сырые продукты хранили вместе с готовыми, шаурму делали из просроченных продуктов, растительное масло хранили на полу, в медицинской книжке повара не было информации о прививках. По мнению суда, эти нарушения представляют угрозу жизни клиентов кафе. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми закрыли торговую точку, откуда поставляли продукты для SHAURMA COSMOS. В ней мясо просто лежало на полу, не было холодильников и моечных ванн. Проверки инициировал Роспотребнадзор после массового отравления посетителей кафе в Кунгуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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