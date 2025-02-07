Три топ-менеджера «Роснано» обжаловали свой арест

Три топ-менеджера «Роснано» подали апелляционные жалобы на свой арест в связи с обвинениями в злоупотреблении полномочиями. Информацию об этом подтвердили в Мещанском суде Москвы.
«В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой», — сказали представители суда. Их слова передает РИА Новости.
Обвинения против менеджеров связаны с реклассификацией финансовых обязательств в 2017 году, что позволило искаженно представить финансовое положение компании. По версии следствия, такое действие помогло избежать отзыва госгарантий и привлечь дополнительное финансирование. Это привело к необходимости выделения государством более 43 миллиардов рублей в последующие годы.
Подольский, Галстян и Касенкова занимали высокие должности в структуре «Роснано» и были задержаны в связи с этим делом. Их роли в компании включали управление финансами и методологией учета.
Ранее суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Артура Галстяна, исполнительного директора компании Бориса Подольского и бывшего топ-менеджера организации Марину Касенкову. Обвинения предъявлены за фальсификацию отчетных документов, что, как утверждается, позволило скрыть истинное экономическое состояние организации, пишет «Национальная служба новостей».
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