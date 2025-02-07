Три топ-менеджера «Роснано» обжаловали свой арест

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Ранее три топ-менеджера «Роснано» были арестованы
Ранее три топ-менеджера «Роснано» были арестованы Фото:

Три топ-менеджера «Роснано» подали апелляционные жалобы на свой арест в связи с обвинениями в злоупотреблении полномочиями. Информацию об этом подтвердили в Мещанском суде Москвы.

«В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой», — сказали представители суда. Их слова передает РИА Новости.

Обвинения против менеджеров связаны с реклассификацией финансовых обязательств в 2017 году, что позволило искаженно представить финансовое положение компании. По версии следствия, такое действие помогло избежать отзыва госгарантий и привлечь дополнительное финансирование. Это привело к необходимости выделения государством более 43 миллиардов рублей в последующие годы.

Подольский, Галстян и Касенкова занимали высокие должности в структуре «Роснано» и были задержаны в связи с этим делом. Их роли в компании включали управление финансами и методологией учета.

Ранее суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Артура Галстяна, исполнительного директора компании Бориса Подольского и бывшего топ-менеджера организации Марину Касенкову. Обвинения предъявлены за фальсификацию отчетных документов, что, как утверждается, позволило скрыть истинное экономическое состояние организации, пишет «Национальная служба новостей».

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Три топ-менеджера «Роснано» подали апелляционные жалобы на свой арест в связи с обвинениями в злоупотреблении полномочиями. Информацию об этом подтвердили в Мещанском суде Москвы. «В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты Артура Галстяна, Бориса Подольского и Марины Касенковой», — сказали представители суда. Их слова передает РИА Новости. Обвинения против менеджеров связаны с реклассификацией финансовых обязательств в 2017 году, что позволило искаженно представить финансовое положение компании. По версии следствия, такое действие помогло избежать отзыва госгарантий и привлечь дополнительное финансирование. Это привело к необходимости выделения государством более 43 миллиардов рублей в последующие годы. Подольский, Галстян и Касенкова занимали высокие должности в структуре «Роснано» и были задержаны в связи с этим делом. Их роли в компании включали управление финансами и методологией учета. Ранее суд арестовал топ-менеджера «Роснано» Артура Галстяна, исполнительного директора компании Бориса Подольского и бывшего топ-менеджера организации Марину Касенкову. Обвинения предъявлены за фальсификацию отчетных документов, что, как утверждается, позволило скрыть истинное экономическое состояние организации, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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