В Челябинске сгорел пост охраны на автостоянке, есть пострадавший. Фото

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Причиной пожара названо неправильное использование электроприборов
Причиной пожара названо неправильное использование электроприборов Фото:

В Челябинске в Тракторозаводском районе произошел пожар на автостоянке. Возгорание случилось в помещении поста охраны автопарка на улице Первой пятилетки. В результате происшествия пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Очевидец увидел дым в помещении поста охраны. Перед входом на пост он обнаружил на земле человека. Пострадавший мужчина 1977 года рождения получил ожоги и был доставлен в больницу», — сообщил в пресс-службе.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и потушили пожар на площади четыре квадратных метра. Отмечается, что предварительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.

Очевидец, заметивший пожар, сразу вызвал службу МЧС
Очевидец, заметивший пожар, сразу вызвал службу МЧС
Фото:

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В Челябинске в Тракторозаводском районе произошел пожар на автостоянке. Возгорание случилось в помещении поста охраны автопарка на улице Первой пятилетки. В результате происшествия пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Очевидец увидел дым в помещении поста охраны. Перед входом на пост он обнаружил на земле человека. Пострадавший мужчина 1977 года рождения получил ожоги и был доставлен в больницу», — сообщил в пресс-службе. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и потушили пожар на площади четыре квадратных метра. Отмечается, что предварительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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