В Челябинске в Тракторозаводском районе произошел пожар на автостоянке. Возгорание случилось в помещении поста охраны автопарка на улице Первой пятилетки. В результате происшествия пострадал мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Очевидец увидел дым в помещении поста охраны. Перед входом на пост он обнаружил на земле человека. Пострадавший мужчина 1977 года рождения получил ожоги и был доставлен в больницу», — сообщил в пресс-службе.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и потушили пожар на площади четыре квадратных метра. Отмечается, что предварительной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.
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