Задержан вступивший в «Азов»* москвич, склонявший россиян идти в ВСУ

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Мужчина призывал российских солдат переходить на сторону ВСУ
Мужчина призывал российских солдат переходить на сторону ВСУ Фото:

ФСБ задержала москвича, который призывал российских военных переходить в ряды ВСУ. Сам мужчина вступил в запрещенный нацбатальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской).

«Задержан вступивший в ряды „Азова“* москвич, в соцсетях склонявший российских военных к переходу на сторону ВСУ», — сообщили в ФСБ. Сообщение приводит ТАСС. 

Сообщается, что задержанный знакомился с российскими военными, выполняющими боевые задачи в зоне СВО, в социальных сетях. В личной переписке он предлагал им перейти на сторону противника. 

Также мужчина собирал данные о дислокации российских войск. Москвичу грозит до 20 лет колонии. 

* Азов — террористическая организация, запрещенная на территории России

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ФСБ задержала москвича, который призывал российских военных переходить в ряды ВСУ. Сам мужчина вступил в запрещенный нацбатальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской). «Задержан вступивший в ряды „Азова“* москвич, в соцсетях склонявший российских военных к переходу на сторону ВСУ», — сообщили в ФСБ. Сообщение приводит ТАСС.  Сообщается, что задержанный знакомился с российскими военными, выполняющими боевые задачи в зоне СВО, в социальных сетях. В личной переписке он предлагал им перейти на сторону противника.  Также мужчина собирал данные о дислокации российских войск. Москвичу грозит до 20 лет колонии.  * Азов — террористическая организация, запрещенная на территории России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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