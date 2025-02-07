Задержан вступивший в «Азов»* москвич, склонявший россиян идти в ВСУ

ФСБ задержала москвича, который призывал российских военных переходить в ряды ВСУ. Сам мужчина вступил в запрещенный нацбатальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской).
«Задержан вступивший в ряды „Азова“* москвич, в соцсетях склонявший российских военных к переходу на сторону ВСУ», — сообщили в ФСБ. Сообщение приводит ТАСС.
Сообщается, что задержанный знакомился с российскими военными, выполняющими боевые задачи в зоне СВО, в социальных сетях. В личной переписке он предлагал им перейти на сторону противника.
Также мужчина собирал данные о дислокации российских войск. Москвичу грозит до 20 лет колонии.
* Азов — террористическая организация, запрещенная на территории России
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