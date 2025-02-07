Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым в Москве заявил о готовности предоставить площадки под новые заводы госкорпорации. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая развитие роботизации производства на предприятиях Ростеха в Челябинской области с использованием потенциала недавно открытого в Челябинске завода промышленных роботов, а также возможность размещения в регионе новых высокотехнологичных производств Ростеха. Алексей Текслер отметил готовность региона предоставить необходимые площадки и меры поддержки для реализации таких проектов», — сообщили в пресс-службе правительства.
Также Текслер и Чемезов обсудили вопросы совместной работы правительства региона и Ростеха по развитию кадрового потенциала предприятий Ростеха, расположенных на территории области. Чемезов подтвердил актуальность кадрового вопроса для предприятий Ростеха в регионе и выразил благодарность Текслеру за активное участие в его решении. В Челябинской области работает 10 предприятий Ростеха, на которых трудятся порядка 15 тысяч человек.
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