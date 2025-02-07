Челябинский губернатор предложил главе Ростеха площадки под новые заводы. Фото

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Сергей Чемезов отметил актуальность кадрового вопроса для заводов Ростеха
Сергей Чемезов отметил актуальность кадрового вопроса для заводов Ростеха Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым в Москве заявил о готовности предоставить площадки под новые заводы госкорпорации. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая развитие роботизации производства на предприятиях Ростеха в Челябинской области с использованием потенциала недавно открытого в Челябинске завода промышленных роботов, а также возможность размещения в регионе новых высокотехнологичных производств Ростеха. Алексей Текслер отметил готовность региона предоставить необходимые площадки и меры поддержки для реализации таких проектов», — сообщили в пресс-службе правительства.

Также Текслер и Чемезов обсудили вопросы совместной работы правительства региона и Ростеха по развитию кадрового потенциала предприятий Ростеха, расположенных на территории области. Чемезов подтвердил актуальность кадрового вопроса для предприятий Ростеха в регионе и выразил благодарность Текслеру за активное участие в его решении. В Челябинской области работает 10 предприятий Ростеха, на которых трудятся порядка 15 тысяч человек.

Алексей Текслер (справа) предложил Сергею Чемезову площадки под новые производства
Алексей Текслер (справа) предложил Сергею Чемезову площадки под новые производства
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым в Москве заявил о готовности предоставить площадки под новые заводы госкорпорации. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая развитие роботизации производства на предприятиях Ростеха в Челябинской области с использованием потенциала недавно открытого в Челябинске завода промышленных роботов, а также возможность размещения в регионе новых высокотехнологичных производств Ростеха. Алексей Текслер отметил готовность региона предоставить необходимые площадки и меры поддержки для реализации таких проектов», — сообщили в пресс-службе правительства. Также Текслер и Чемезов обсудили вопросы совместной работы правительства региона и Ростеха по развитию кадрового потенциала предприятий Ростеха, расположенных на территории области. Чемезов подтвердил актуальность кадрового вопроса для предприятий Ростеха в регионе и выразил благодарность Текслеру за активное участие в его решении. В Челябинской области работает 10 предприятий Ростеха, на которых трудятся порядка 15 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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