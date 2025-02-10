Украинский дрон ударил по магазину в Краснодаре
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 10 февраля беспилотник ВСУ нанес удар по магазину в Краснодаре. Как сообщают СМИ, взрыв уничтожил витрину.
«Витрину магазина одежды выбило взрывной волной при падении беспилотника ночью в Краснодаре», — передает РИА Новости. Видео предоставлено собственником торговой точки.
Как писал RT, российские средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 15 украинских дронов. Половина из них — над Краснодарским краем.
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