В Краснодаре ударная волна от дрона выбила витрину магазина. Видео

В Краснодаре беспилотник ВСУ повредил витрину магазина одежды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинский дрон ударил по магазину в Краснодаре
Украинский дрон ударил по магазину в Краснодаре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 10 февраля беспилотник ВСУ нанес удар по магазину в Краснодаре. Как сообщают СМИ, взрыв уничтожил витрину. 

«Витрину магазина одежды выбило взрывной волной при падении беспилотника ночью в Краснодаре», — передает РИА Новости. Видео предоставлено собственником торговой точки. 

Как писал RT, российские средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 15 украинских дронов. Половина из них — над Краснодарским краем. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 10 февраля беспилотник ВСУ нанес удар по магазину в Краснодаре. Как сообщают СМИ, взрыв уничтожил витрину.  «Витрину магазина одежды выбило взрывной волной при падении беспилотника ночью в Краснодаре», — передает РИА Новости. Видео предоставлено собственником торговой точки.  Как писал RT, российские средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 15 украинских дронов. Половина из них — над Краснодарским краем. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...