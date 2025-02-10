Тюменскую область накроет метелью со штормовым ветром

Непогода придет в регион 12 февраля
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение на 12 февраля. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«12 февраля на юге Тюменской области прогнозируется умеренный снег, местами метель, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. В отдельных районах порывы до 17 м/с», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени к концу недели похолодает до -17 градусов. А с 14 по 16 февраля ожидается сильный снегопад.
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