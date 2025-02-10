10 февраля 2025

Тюменскую область накроет метелью со штормовым ветром

В Тюменской области 12 февраля объявлено штормовое предупреждение
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода придет в регион 12 февраля
Непогода придет в регион 12 февраля Фото:

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение на 12 февраля. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«12 февраля на юге Тюменской области прогнозируется умеренный снег, местами метель, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. В отдельных районах порывы до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени к концу недели похолодает до -17 градусов. А с 14 по 16 февраля ожидается сильный снегопад.

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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение на 12 февраля. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «12 февраля на юге Тюменской области прогнозируется умеренный снег, местами метель, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. В отдельных районах порывы до 17 м/с», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени к концу недели похолодает до -17 градусов. А с 14 по 16 февраля ожидается сильный снегопад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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