Самарский маньяк, отбывающий пожизненное в ЯНАО, активно переписывается и ищет женщину

В колонии в Харпе (ЯНАО) отбывает пожизненное заключение Руслан Бабаев, убивший в 2007 году пять человек в Самарской области. О преступлении осужденного и его жизни — в материале URA.RU.
Биография и первое преступление
Бабаев родился в 1965 году в Куйбышеве (в 1991 году городу возвращено историческое название — Самара). Воспитывался и рос в благополучной семье, по неподтвержденным сведениям, был избалован. Известно, что до 2000 года судимостей не имел.
По данным СМИ, в 1995 году он вступил в одну из местных ОПГ. На протяжении двух лет банда, получившая прозвище «шубники», промышляла разбойными нападениями на предпринимателей. Бабаев с остальными членами банды были поочередно арестованы. В июле 2000 года Самарским областным судом Бабаев был осужден и приговорен к 13,5 года лишения свободы за бандитизм.
Убийства членов семьи Голубевых-Буяновых
В 2006 году он сумел освободиться условно-досрочно. Познакомился с Евгенией Голубевой (девичья фамилия — Буянова) и начал с ней сожительствовать. От первого мужа женщине досталась квартира и дорогой автомобиль Lexus, которыми Бабаев решил завладеть.
"Бабаев обманным путем получил у девушки доверенность на право распоряжения машиной и квартирой. Полагая, что девушка и ее родственники могут помешать ему совершить хищение, Бабаев в период с 18 февраля по 4 марта 2007 года совершил убийства Голубевой, ее дочери, сестры и родителей. Тела Голубевой и ее дочери он закопал в лесу, а трупы сестры и родителей спрятал в смотровой яме гаража, залив бетоном", — сообщала пресс-служба прокуратуры Самарской области в 2011 году.
Квартиру он продал в марте 2007 года, а Lexus оставил для личного пользования. Желая создать видимость отъезда Голубевой, он украл Citroen, принадлежавший сестре Голубевой. Избавится от тел ему помогал сообщник — Валерий Литвинов.
Приговор суда
В 2011 году Самарский областной суд приговорил Бабаева к пожизненному заключению в колонии особого режима. Литвинов получил полтора года с отбыванием в колонии строгого режима.
Как сейчас живет Бабаев
Отбывать срок его направили на Ямал. В 2021 году Бабаев находился в ИК-18 «Полярная сова» и писал трогательные объявления о знакомстве в газету.
«Дорогие девушки и женщины! В конце ваших объявлений написано – «фото желательно». Читая такое, невольно задумываешься, кто вам нужен? Лицо на фотографии или сам человек… Как и вы, мы попали в трудную жизненную ситуацию. Общение между людьми – это познание внутреннего мира человека, проявление к нему сочувствия, сердечности, теплоты и понимания. Может, именно этого вы ждете? Если согласны со мной, пишите мне. Меня зовут Руслан, 55 лет, срок ПЛС. Вредных привычек не было и нет, разносторонний по природе. Приемлю здоровый образ жизни. Живу в гармонии и на позитиве. Поделюсь и тем, и другим", — писал Бабаев в разделе знакомств в газете "Казенный дом".
Он ведет активную разностороннюю переписку. Среди его адресатов суд Самары, учреждения Москвы, а также посылает множество личных писем. Любит судиться с «Почтой России», когда письма опаздывают. За 2024 год он подал в суд Лабытнанги 26 гражданских исков, часть из них частично были удовлетворены.
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