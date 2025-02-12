12 февраля 2025

В Тюменской области придумали, как ускорить газификацию отдаленных районов

В Тюменской области внедрят новую программу по газификации населенных пунктов
© Служба новостей «URA.RU»
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Новую программу реализуют до конца 2025 года
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В Тюменской области до конца 2025 года внедрят новую программу по газификации населенных пунктов. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«В Тюменской области разрабатывается новая программа по газификации населенных пунктов. Ее внедрят до конца 2025 года. В настоящее время в регионе реализуется три программы в сфере газификации», — сообщили в инфоцентре.

Замгубернатора Тюменской области Павел Перевалов во время церемонии пуска газа в деревне Онуфриево Исетского района сообщил, что новая программа будет действовать в рамках регуляторного контракта. «Новый механизм позволит привлечь дополнительные средства для еще большего ускорения газификации. Для нас важно, что отказ от дров, от угля, от электроотопления значительно повышает качество жизни в сельской местности», — передает инфоцентр со ссылкой на Перевалова.

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В Тюменской области до конца 2025 года внедрят новую программу по газификации населенных пунктов. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «В Тюменской области разрабатывается новая программа по газификации населенных пунктов. Ее внедрят до конца 2025 года. В настоящее время в регионе реализуется три программы в сфере газификации», — сообщили в инфоцентре. Замгубернатора Тюменской области Павел Перевалов во время церемонии пуска газа в деревне Онуфриево Исетского района сообщил, что новая программа будет действовать в рамках регуляторного контракта. «Новый механизм позволит привлечь дополнительные средства для еще большего ускорения газификации. Для нас важно, что отказ от дров, от угля, от электроотопления значительно повышает качество жизни в сельской местности», — передает инфоцентр со ссылкой на Перевалова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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