В Перми изменят расписание работы общественного транспорта

В городском департаменте транспорта сообщают об изменениях в расписании общественного транспорта с 17 февраля. Изменения коснутся автобусных маршрутов №12, №23, №38, №70, №71, №81 и трамвайного маршрута №6.
«На маршрутах №12 и №71 будет изменено время отправлений в течение всего дня по будням и выходным. Изменится расписание по будним дням на маршрутах №23 и №38. На маршруте №70 вводится дополнительное отправление от микрорайона Ива до улицы Макаренко утром. На маршруте №81 также изменится расписание», — сообщается на сайте мэрии Перми.
Кроме того, с 22 февраля корректируется расписание движения трамвайного маршрута №6 по выходным. Все изменения вносятся на основании обращений пассажиров и связаны с меняющейся дорожной обстановкой.
Ранее стало известно, что протяженность двух пермских трамвайных маршрутов — №12 и №3 — продлят. Предполагается, что конечной точкой маршрута трамвая №12станет не Разгуляй, а Пермская ярмарка. А маршрут №3 пойдет по улице Героев Хасана до АО «ВЕЛТА».
Ранее URA.RU сообщало, что с 1 февраля изменится движение пяти автобусных маршрутов, работающих в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми, и о запуске нового автобусного маршрута №82 «Улица Гашкова — микрорайон Вышка-1 — улица Грачева». Агентству пояснили, что это делается для эффективного использования транспорта и водительского состава при ограниченных ресурсах.
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