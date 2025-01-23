Власти объяснили необходимость изменения автобусных маршрутов в Перми

В Перми снизился спрос на автобусный маршрут №63
© Служба новостей «URA.RU»
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Транспорт. Пермь, пассажир, автобус, общественный транспорт, женщина, пассажиры, трамвай
Маршруты корректируют для эффективного использования транспорта и водительского состава Фото:

В департаменте транспорта объяснили необходимость изменения автобусных маршрутов в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. Это делается для эффективного использования транспорта и водительского состава при ограниченных ресурсах, пояснили URA.RU в ведомстве.

«В микрорайоне Крохалева ранее были запущены новые маршруты №31 и №71. Также на маршруте №50 были запущены автобусы особо большого класса. Кроме того, в центральной части города был изменен автобусный маршрут №4. Совокупность этих изменений привела к снижению востребованности маршрута №63», — рассказали URA.RU в департаменте транспорта Перми.

Маршрут №36 перенаправят на улицу Гашкова для охвата новостроек в микрорайоне Вышка-2. Новый маршрут №82 охватит малоэтажную застройку и обеспечит подвоз жителей к транспорту на площади Восстания. Маршруты №10 и №68 объединят в один, так как они дублируют друг друга в центре города. Благодаря этому появится возможность увеличить количество транспортных средств на маршруте и уменьшить интервал движения, пояснили в ведомстве.

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В департаменте транспорта объяснили необходимость изменения автобусных маршрутов в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. Это делается для эффективного использования транспорта и водительского состава при ограниченных ресурсах, пояснили URA.RU в ведомстве. «В микрорайоне Крохалева ранее были запущены новые маршруты №31 и №71. Также на маршруте №50 были запущены автобусы особо большого класса. Кроме того, в центральной части города был изменен автобусный маршрут №4. Совокупность этих изменений привела к снижению востребованности маршрута №63», — рассказали URA.RU в департаменте транспорта Перми. Маршрут №36 перенаправят на улицу Гашкова для охвата новостроек в микрорайоне Вышка-2. Новый маршрут №82 охватит малоэтажную застройку и обеспечит подвоз жителей к транспорту на площади Восстания. Маршруты №10 и №68 объединят в один, так как они дублируют друг друга в центре города. Благодаря этому появится возможность увеличить количество транспортных средств на маршруте и уменьшить интервал движения, пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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