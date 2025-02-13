Челябинский пенсионер за рулем ВАЗ погиб под колесами грузовика

В Пластовском районе Челябинской области пожилой мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-21150» не справился с управлением и погиб под колесами грузовика Mercedes-Benz Actros. Об этой смертельной аварии сообщила Госавтоинспекция по региону.
«Предварительно, на 77-м километре автодороги „Южноуральск-Магнитогорск“ 67-летний мужчина, водитель автомобиля „ВАЗ-21150“, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz Actros. От полученных травм пенсионер скончался на месте», — заявляет пресс-служба ведомства.
Отмечается, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности, что стало значительным фактором в этом ДТП. На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента.
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