В Нягани (ХМАО) работник СТО угнал автомобиль клиентки, которая оставила машину на станции техосблуживания. Его в пьяном виде задержали на дороге сотрудники полиции, сообщает ведомство в своем telegram-канале.
«За рулем находился 31-летний работник СТО, взявший авто без спроса. При проверке личности нарушителя установлено, что ранее мужчина дважды был лишен права управления транспортными средствами. У молодого человека имелись признаки опьянения», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
Силовики установили владелицу автомобиля. Она рассказала, что права на управление машиной она никому не предоставляла, а транспорт оставила на СТО. Теперь угонщику грозит уголовная ответственность по двум статьям УК РФ.
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