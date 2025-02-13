13 февраля 2025
12 февраля 2025

В ХМАО работник СТО напился и угнал автомобиль клиентки. Видео

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Полицейские задержали пьяного работника СТО, который угнал автомобиль в Нягани
Полицейские задержали пьяного работника СТО, который угнал автомобиль в Нягани Фото:

В Нягани (ХМАО) работник СТО угнал автомобиль клиентки, которая оставила машину на станции техосблуживания. Его в пьяном виде задержали на дороге сотрудники полиции, сообщает ведомство в своем telegram-канале.

«За рулем находился 31-летний работник СТО, взявший авто без спроса. При проверке личности нарушителя установлено, что ранее мужчина дважды был лишен права управления транспортными средствами. У молодого человека имелись признаки опьянения», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

Силовики установили владелицу автомобиля. Она рассказала, что права на управление машиной она никому не предоставляла, а транспорт оставила на СТО. Теперь угонщику грозит уголовная ответственность по двум статьям УК РФ.

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В Нягани (ХМАО) работник СТО угнал автомобиль клиентки, которая оставила машину на станции техосблуживания. Его в пьяном виде задержали на дороге сотрудники полиции, сообщает ведомство в своем telegram-канале. «За рулем находился 31-летний работник СТО, взявший авто без спроса. При проверке личности нарушителя установлено, что ранее мужчина дважды был лишен права управления транспортными средствами. У молодого человека имелись признаки опьянения», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Силовики установили владелицу автомобиля. Она рассказала, что права на управление машиной она никому не предоставляла, а транспорт оставила на СТО. Теперь угонщику грозит уголовная ответственность по двум статьям УК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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