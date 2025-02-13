Екатеринбургский боксер Заур Абдуллаев, представляющий компанию RCC Boxing Promotions, сразится за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе 10 мая в США. Его соперником будет непобежденный американец Рэймонд Муратайя, рассказали URA.RU представители промоушена.
«Для Абдуллаева это будет второй шанс завоевать чемпионский титул. В сентябре 2019 года он уже боролся за звание чемпиона мира, но уступил будущему абсолютному чемпиону Девину Хэйни, получив в том поединке перелом лицевой кости. Однако после этого поражения Заур провел девять успешных боев, поднялся на вторую строчку мирового рейтинга IBF и вновь получил право на чемпионский бой», — пояснили в RCC.
Рэймонд Муратайя занимает четвертую позицию в мировом рейтинге IBF и является действующим чемпионом Северной Америки. Победителя признают временным чемпионом мира по версии IBF, так как действующий — Василий Ломаченко — приостановил карьеру, чтобы определиться с будущим в боксе.
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