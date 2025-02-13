13 февраля 2025

Боксер из Екатеринбурга сразится за титул чемпиона мира в США. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заур Абдуллаев второй раз получил право на чемпионский бой
Заур Абдуллаев второй раз получил право на чемпионский бой Фото:

Екатеринбургский боксер Заур Абдуллаев, представляющий компанию RCC Boxing Promotions, сразится за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе 10 мая в США. Его соперником будет непобежденный американец Рэймонд Муратайя, рассказали URA.RU представители промоушена.

«Для Абдуллаева это будет второй шанс завоевать чемпионский титул. В сентябре 2019 года он уже боролся за звание чемпиона мира, но уступил будущему абсолютному чемпиону Девину Хэйни, получив в том поединке перелом лицевой кости. Однако после этого поражения Заур провел девять успешных боев, поднялся на вторую строчку мирового рейтинга IBF и вновь получил право на чемпионский бой», — пояснили в RCC.

Рэймонд Муратайя занимает четвертую позицию в мировом рейтинге IBF и является действующим чемпионом Северной Америки. Победителя признают временным чемпионом мира по версии IBF, так как действующий — Василий Ломаченко — приостановил карьеру, чтобы определиться с будущим в боксе.

После поражения Абдуллаев провел девять успешных боев
После поражения Абдуллаев провел девять успешных боев
Фото:
Поединок состоится 10 мая и станет частью масштабного боксерского вечера
Поединок состоится 10 мая и станет частью масштабного боксерского вечера
Фото:

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Екатеринбургский боксер Заур Абдуллаев, представляющий компанию RCC Boxing Promotions, сразится за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе 10 мая в США. Его соперником будет непобежденный американец Рэймонд Муратайя, рассказали URA.RU представители промоушена. «Для Абдуллаева это будет второй шанс завоевать чемпионский титул. В сентябре 2019 года он уже боролся за звание чемпиона мира, но уступил будущему абсолютному чемпиону Девину Хэйни, получив в том поединке перелом лицевой кости. Однако после этого поражения Заур провел девять успешных боев, поднялся на вторую строчку мирового рейтинга IBF и вновь получил право на чемпионский бой», — пояснили в RCC. Рэймонд Муратайя занимает четвертую позицию в мировом рейтинге IBF и является действующим чемпионом Северной Америки. Победителя признают временным чемпионом мира по версии IBF, так как действующий — Василий Ломаченко — приостановил карьеру, чтобы определиться с будущим в боксе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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