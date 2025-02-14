Каждый второй руководитель в Челябинске заводил служебный роман

Каждый пятый житель Челябинска имел на работе романы с коллегами. Самыми любвеобильными сослуживцами оказались руководители, рассказали URA.RU в пресс-службе платформы HeadHunter.
«22% челябинцев признались, что у них случался роман с коллегой на работе, причем у некоторых даже не один раз. Чаще всего в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента (53%), работники сферы туризма и ресторанов (42%), а также менеджеры по продажам (41%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Лишь однажды роман на работе был у 70% челябинцев, еще у 30% — несколько раз. Служебные романы чаще случаются между коллегами из разных отделов (54%). Четверть служебных романов заканчивались увольнением, но в 65% случаев оба сотрудника оставались в одной компании и продолжали работать дальше. Свадьбой закончились только 18% романов.
Каждый второй руководитель нейтрально относится к «неуставным отношениям» между сотрудниками. 53% сотрудников из Челябинска считают, что у романов между коллегами нет никаких плюсов.
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