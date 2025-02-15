Губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо опроверг заявление главы Украины Владимира Зеленского о возможности обмена территориями с Россией, назвав это предложение фантазией. Он предложил украинскому лидеру обменивать территории на Луне.
«Пока ни о каких переговорах с Зеленским и речи нет. В своих фантазиях он может обменивать хоть территории на Луне, а нам с нелегитимным главарем режима разговаривать не о чем», — заявил Сальдо в беседе с РИА «Новости». Так губернатор Херсонской области отреагировал на интервью Зеленского для британского издания Guardian, в котором он заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ.
Сальдо заявил, что Россия не намерена обмениваться территориями с Украиной. Он уточнил, что их давно рассматривают как российские.
В феврале 2022 года Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с экстренным сообщением. В своем выступлении он объявил о начале специальной военной операции на территории Украины, подчеркнув, что задачей России не является оккупация украинских земель.
В октябре того же года Путин подписал законодательные акты о присоединении к России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают двигаться в рамках СВО, освобождая новые населенные пункты и стремясь достичь целей, поставленных руководством страны.
Ранее Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампам. По словам главы США, в Белом доме уже было отдано распоряжение по подготовке к переговорам по украинскому конфликту. Трамп также не нашел ничего ужасного в том, чтобы обсудить судьбу Украины без Зеленского.
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