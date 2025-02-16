Стало известно, когда пройдет второй тур выборов в Абхазии

Второй тур выборов президента в Абхазии может состояться 1 марта, так как по результатам первого тура никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Об этом заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.
«Второй тур, по предварительным данным, будет 1 марта», — заявил Маршан на пресс-конференции по итогам выборов. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что процентная явка в избирательных участках составила почти 69%, это около 99 000 человек.
Маршан привел данные и о кандидатах: Адгур Ардзинба набрал 36,92%, Роберт Аршба — 7,53%, Олег Сасович — 4,04%, а Бадра Гумбо — 46,38%. Он также отметил важность прозрачности выборов и заявил о приглашении международных наблюдателей из России на следующий тур.
Досрочные выборы президента прошли в Абхазии 15 февраля из-за отставки Аслана Бжании, который покинул свой пост президента осенью 2024 года на фоне охватившего республику политического кризиса, передает 360.ru. В ЦИК Абхазии заявили, что во втором туре примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие большинство голосов, передает RT.
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