Стало известно, когда пройдет второй тур выборов в Абхазии

Глава ЦИК Абхазии Маршан: второй тур выборов пройдет 1 марта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бадра Гунба набрал большинство голосов в первом туре выборов
Бадра Гунба набрал большинство голосов в первом туре выборов Фото:

Второй тур выборов президента в Абхазии может состояться 1 марта, так как по результатам первого тура никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Об этом заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

«Второй тур, по предварительным данным, будет 1 марта», — заявил Маршан на пресс-конференции по итогам выборов. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что процентная явка в избирательных участках составила почти 69%, это около 99 000 человек.

Маршан привел данные и о кандидатах: Адгур Ардзинба набрал 36,92%, Роберт Аршба — 7,53%, Олег Сасович — 4,04%, а Бадра Гумбо — 46,38%. Он также отметил важность прозрачности выборов и заявил о приглашении международных наблюдателей из России на следующий тур.

Досрочные выборы президента прошли в Абхазии 15 февраля из-за отставки Аслана Бжании, который покинул свой пост президента осенью 2024 года на фоне охватившего республику политического кризиса, передает 360.ru. В ЦИК Абхазии заявили, что во втором туре примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие большинство голосов, передает RT. 

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Второй тур выборов президента в Абхазии может состояться 1 марта, так как по результатам первого тура никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Об этом заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан. «Второй тур, по предварительным данным, будет 1 марта», — заявил Маршан на пресс-конференции по итогам выборов. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что процентная явка в избирательных участках составила почти 69%, это около 99 000 человек. Маршан привел данные и о кандидатах: Адгур Ардзинба набрал 36,92%, Роберт Аршба — 7,53%, Олег Сасович — 4,04%, а Бадра Гумбо — 46,38%. Он также отметил важность прозрачности выборов и заявил о приглашении международных наблюдателей из России на следующий тур. Досрочные выборы президента прошли в Абхазии 15 февраля из-за отставки Аслана Бжании, который покинул свой пост президента осенью 2024 года на фоне охватившего республику политического кризиса, передает 360.ru. В ЦИК Абхазии заявили, что во втором туре примут участие Бадра Гунба и Адгур Ардзинба, набравшие большинство голосов, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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