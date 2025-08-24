Шведский пункт НАТО на Балтике был обесточен из-за повреждения кабеля

Электричество отключили на острове Готланд, там находится база НАТО
Остров Готланд в Швеции, на котором находиться база НАТО, был обесточен. По предварительным данным, причиной стало повреждение кабеля.
«Произошло отключение электроэнергии по всему Готланду. Ведутся работы по устранению неполадок», — передали представители энергосети.
К 01:57 по местному времени энергоснабжение восстановили в северных районах главного города острова Висбю. По предварительным данным, отключения электричества произошло из-за повреждения кабеля.
