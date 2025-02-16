Российский лидер Владимир Путин видел кадры с «кривляниями» главы Украины Владимира Зеленского, который вел себя «не совсем серьезно» на пресс-конференции после встречи в «нормандском формате» в 2019 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Путин] кадры видел, да. Тогда он не мог видеть его лица, потому что они сидели за одним столом, но потом, конечно, видел. Но они до этого просидели, собственно, сколько? Три или четыре часа за столом переговоров. Да и, собственно, ведь Зеленский там также себя вел, скажем так, не совсем серьезно», — заявил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в telegram-канале последнего. По словам журналиста, на встрече Зеленский откровенно кривлялся и даже пытался глумиться прямо во время слов Путина о необходимости выполнения минских соглашений.
Зарубин также отметил, что недавно глава Украины демонстрировал карту с природными ресурсами страны и призывал приезжать и забирать их. Он напомнил о харьковских соглашениях 2011 года, когда Россия стремилась поддерживать партнерские отношения с Украиной, но это вызывало протесты в Верховной Раде. Песков уточнил, что тогда речь шла о равноправном диалоге между братскими государствами, в то время как сейчас отношения стали асимметричными, напоминая о ситуации «хозяина и слуги».
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