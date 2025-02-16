Украина в отношениях с США выступает не как вассал, а как «плохой слуга». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас речь идет об отношении хозяин — слуга. И это все объясняет. Это причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга», — заявил Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, которое опубликовано в telegram-канале последнего.
При этом Песков заявил, что Россия всегда стремилась к равноправным отношениям с Украиной по сравнению с США. Он привел в пример Харьковские соглашения 2010 года. По его словам, тогда Россия и Украина договорились о пребывании Черноморского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на скидку на газ, что было знаком равноправного взаимодействия.
Ранее президент США Дональд Трамп указал на возможность проведения переговоров по урегулированию конфликта без участия Украины, что вызвало критику со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Однако представитель Кремля подчеркнул, что разговор по окончанию СВО будет вестись при участии киевских властей.
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