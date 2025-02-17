В Перми ищут начальника строительства нового завода

В Перми открыта вакансия руководителя проекта по строительству пермского металлопрокатного завода. Руководителю обещают платить от 120 тысяч рублей. Соответствующую вакансию разместило на HeadHunter АО «Металлсервис».
«Обязанности: разработка заданий на проектирование, подготовка конкурсной документации, проверка коммерческих и технических предложений, подготовка договоров, выполнение функций представителя заказчика. Необходимо также подготовить план создаваемого объекта», — говорится в объявлении.
От кандидата ждут наличие образования по специальности «промышленное и гражданское строительство» и опыт управления проектированием не менее 10 лет. Необходимы знания процесса проектирования, опыт прохождения экспертизы проекта и получения разрешения на строительство.
АО «Металлсервис» — крупнейший металлотрейдер в России, который задействован в сферах переработки, производства, хранения и оптовой реализации стальной продукции. Позиционирует себя как круглосуточный гипермаркет металла. Чистая прибыль общества в 2023 году составила более 7 млрд рублей.
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