В Перми ищут начальника строительства нового завода

Компания «Металлсервис» ищет в Перми руководителя строительства производства
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Руководитель стройки будет получать от 120 тысяч рублей в месяц
Руководитель стройки будет получать от 120 тысяч рублей в месяц Фото:

В Перми открыта вакансия руководителя проекта по строительству пермского металлопрокатного завода. Руководителю обещают платить от 120 тысяч рублей. Соответствующую вакансию разместило на HeadHunter АО «Металлсервис».

«Обязанности: разработка заданий на проектирование, подготовка конкурсной документации, проверка коммерческих и технических предложений, подготовка договоров, выполнение функций представителя заказчика. Необходимо также подготовить план создаваемого объекта», — говорится в объявлении.

От кандидата ждут наличие образования по специальности «промышленное и гражданское строительство» и опыт управления проектированием не менее 10 лет. Необходимы знания процесса проектирования, опыт прохождения экспертизы проекта и получения разрешения на строительство.

АО «Металлсервис» — крупнейший металлотрейдер в России, который задействован в сферах переработки, производства, хранения и оптовой реализации стальной продукции. Позиционирует себя как круглосуточный гипермаркет металла. Чистая прибыль общества в 2023 году составила более 7 млрд рублей.

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В Перми открыта вакансия руководителя проекта по строительству пермского металлопрокатного завода. Руководителю обещают платить от 120 тысяч рублей. Соответствующую вакансию разместило на HeadHunter АО «Металлсервис». «Обязанности: разработка заданий на проектирование, подготовка конкурсной документации, проверка коммерческих и технических предложений, подготовка договоров, выполнение функций представителя заказчика. Необходимо также подготовить план создаваемого объекта», — говорится в объявлении. От кандидата ждут наличие образования по специальности «промышленное и гражданское строительство» и опыт управления проектированием не менее 10 лет. Необходимы знания процесса проектирования, опыт прохождения экспертизы проекта и получения разрешения на строительство. АО «Металлсервис» — крупнейший металлотрейдер в России, который задействован в сферах переработки, производства, хранения и оптовой реализации стальной продукции. Позиционирует себя как круглосуточный гипермаркет металла. Чистая прибыль общества в 2023 году составила более 7 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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