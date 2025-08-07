В Перми для строительства новой гостиницы собираются снести бывший роддом

В Пермском крае скорректированы параметры приоритетного инвестиционного проекта, предусматривающего строительство бизнес-отеля с медицинским центром на улице Коминтерна, 5б, в непосредственной близости от клинической больницы №3. Инициатор проекта — компания «Управление проектами» — сдвинула запланированный срок завершения строительства с 2028 на 2029 год.
«Согласно обновленной концепции, предусматривается демонтаж одного из зданий больницы — бывшего родильного дома. Кроме того, еще двух строений, принадлежащих медицинскому учреждению», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Эти меры позволят высвободить дополнительно 4,5 тысячи квадратных метров территории, что увеличит общую площадь, отведенную под реализацию комплекса, до 9,1 тысячи квадратных метров.
Корректировке подверглись и параметры помещений, которые будут переданы в собственность региона. Их площадь уменьшена с ранее предусмотренных 700 квадратных метров до 500. Компания обязана заключить соглашение о намерениях по безвозмездной передаче этих помещений с отдельным входом не позднее 31 декабря 2025 года. Передача должна быть осуществлена в течение трех месяцев после ввода многофункционального комплекса в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,3 млн млн рублей.
