В Пермском крае для студентов вводят новые меры поддержки

В Пермском крае в новом учебном году студенты смогут претендовать на повышенную стипендию — 12,7 тысяч рублей в месяц. Ее будут получать первокурсники, поступившие на приоритетные для края направления. Также для учащихся предусмотрены и другие меры поддержки: ежемесячные и единовременные выплаты и гранты, выяснил корреспондент URA.RU, изучив информацию, представленную на сайтах краевого правительства и мэрии Перми
«200 первокурсников, поступивших в 2025 году на приоритетные для Пермского края направления, на основе конкурса будут отбираться на повышенную дополнительную стипендию — 12,7 тысяч рублей в месяц», — говорится на сайте главы региона.
Губернаторские стипендии
Предусмотрены для талантливых ребят, набравших 225 и более баллов на ЕГЭ:
- 255 баллов – для студентов-«технарей» и выбравших естественнонаучные направления подготовки;
- 240 баллов – для учащихся на педагогическом, гуманитарном направлениях, изучающих языкознание и другие.
- 260 баллов и выше – для ребят, выбравших экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику.
С нового учебного года сумма выплат увеличена. В первые два года обучения студенты будут получать 6,5 тысяч рублей в месяц.
Стипендии для целевиков
С сентября текущего студенты-целевики педагогических направлений (математика, физика, химия, биология, информатика) будут получать 10 тысяч рублей в месяц. В этом году на такую стипендию смогут рассчитывать 60 человек. Помимо этого, свои стипендии в качестве меры поощрения платят будущие работодатели — предприятия, куда после окончания учебы должны трудоустроиться выпускники.
Гранты
На третьем курсе (с 2027 года) студенты могут заявиться на получение гранта в размере 150 тысяч рублей. Он предназначен на реализацию проектов учащихся. Студенты-получатели такого гранта будут отобраны на конкурной основе.
Выплаты
В 2025 году в Пермском крае введена единовременная выплата при рождении детей в студенческих семьях. Ее размер составляет 135 тысяч рублей. Кроме того, студентки, которые стали мамами могут получить региональный студенческий капитал. Размер единовременной выплаты — более 134 тысяч рублей.
Дополнительные меры соцподдержки оказывает и мэрия Перми. Студенты и учащиеся, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, получают ежемесячные муниципальные выплаты. В этом году размер выплаты составляет 7,5 тыс. рублей.
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