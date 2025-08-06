В Пермском крае для студентов вводят новые меры поддержки

В Пермском крае смогут получить выплаты и повышенные стипендии
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты первокурсники могут претендовать на повышенную стипендию
Студенты первокурсники могут претендовать на повышенную стипендию Фото:

В Пермском крае в новом учебном году студенты смогут претендовать на повышенную стипендию — 12,7 тысяч рублей в месяц. Ее будут получать первокурсники, поступившие на приоритетные для края направления. Также для учащихся предусмотрены и другие меры поддержки: ежемесячные и единовременные выплаты и гранты, выяснил корреспондент URA.RU, изучив информацию, представленную на сайтах краевого правительства и мэрии Перми

«200 первокурсников, поступивших в 2025 году на приоритетные для Пермского края направления, на основе конкурса будут отбираться на повышенную дополнительную стипендию — 12,7 тысяч рублей в месяц», — говорится на сайте главы региона.

Губернаторские стипендии

Предусмотрены для талантливых ребят, набравших 225 и более баллов на ЕГЭ:

  • 255 баллов – для студентов-«технарей» и выбравших естественнонаучные направления подготовки;
  • 240 баллов – для учащихся на педагогическом, гуманитарном направлениях, изучающих языкознание и другие.
  • 260 баллов и выше – для ребят, выбравших экономику, менеджмент, юриспруденцию, журналистику.

С нового учебного года сумма выплат увеличена. В первые два года обучения студенты будут получать 6,5 тысяч рублей в месяц.

Стипендии для целевиков

С сентября текущего студенты-целевики педагогических направлений (математика, физика, химия, биология, информатика) будут получать 10 тысяч рублей в месяц. В этом году на такую стипендию смогут рассчитывать 60 человек. Помимо этого, свои стипендии в качестве меры поощрения платят будущие работодатели — предприятия, куда после окончания учебы должны трудоустроиться выпускники.

Гранты

На третьем курсе (с 2027 года) студенты могут заявиться на получение гранта в размере 150 тысяч рублей. Он предназначен на реализацию проектов учащихся. Студенты-получатели такого гранта будут отобраны на конкурной основе.

Выплаты

В 2025 году в Пермском крае введена единовременная выплата при рождении детей в студенческих семьях. Ее размер составляет 135 тысяч рублей. Кроме того, студентки, которые стали мамами могут получить региональный студенческий капитал. Размер единовременной выплаты — более 134 тысяч рублей.

Дополнительные меры соцподдержки оказывает и мэрия Перми. Студенты и учащиеся, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, получают ежемесячные муниципальные выплаты. В этом году размер выплаты составляет 7,5 тыс. рублей.

Студенты в Пермском крае получают повышенные стипендии, гранты и выплаты
Студенты в Пермском крае получают повышенные стипендии, гранты и выплаты
Фото:

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В Пермском крае в новом учебном году студенты смогут претендовать на повышенную стипендию — 12,7 тысяч рублей в месяц. Ее будут получать первокурсники, поступившие на приоритетные для края направления. Также для учащихся предусмотрены и другие меры поддержки: ежемесячные и единовременные выплаты и гранты, выяснил корреспондент URA.RU, изучив информацию, представленную на сайтах краевого правительства и мэрии Перми «200 первокурсников, поступивших в 2025 году на приоритетные для Пермского края направления, на основе конкурса будут отбираться на повышенную дополнительную стипендию — 12,7 тысяч рублей в месяц», — говорится на сайте главы региона. Губернаторские стипендии Предусмотрены для талантливых ребят, набравших 225 и более баллов на ЕГЭ: С нового учебного года сумма выплат увеличена. В первые два года обучения студенты будут получать 6,5 тысяч рублей в месяц. Стипендии для целевиков С сентября текущего студенты-целевики педагогических направлений (математика, физика, химия, биология, информатика) будут получать 10 тысяч рублей в месяц. В этом году на такую стипендию смогут рассчитывать 60 человек. Помимо этого, свои стипендии в качестве меры поощрения платят будущие работодатели — предприятия, куда после окончания учебы должны трудоустроиться выпускники. Гранты На третьем курсе (с 2027 года) студенты могут заявиться на получение гранта в размере 150 тысяч рублей. Он предназначен на реализацию проектов учащихся. Студенты-получатели такого гранта будут отобраны на конкурной основе. Выплаты В 2025 году в Пермском крае введена единовременная выплата при рождении детей в студенческих семьях. Ее размер составляет 135 тысяч рублей. Кроме того, студентки, которые стали мамами могут получить региональный студенческий капитал. Размер единовременной выплаты — более 134 тысяч рублей. Дополнительные меры соцподдержки оказывает и мэрия Перми. Студенты и учащиеся, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, получают ежемесячные муниципальные выплаты. В этом году размер выплаты составляет 7,5 тыс. рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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