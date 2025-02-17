Прокуроры заинтересовались строительством нового здания Пермской галереи. Фото

Прокуратура провела выездную проверку строительства Пермской галереи
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройку обещают завершить в этом году
Стройку обещают завершить в этом году Фото:

Ход строительства нового здания Пермской художественной галереи проверили сотрудники прокуратуры. В ходе выезда на объект прокуроры обсудили с подрядчиком соблюдение графика работ.

«Прокурор Ленинского района Перми Вадим Расторгуев и его заместитель Дмитрий Свергузов посетили строительную площадку нового здания Пермской художественной галереи. Заслушаны доклады застройщиков о проделанной работе, производен осмотр территории, проведено оперативное совещание, где обсуждены вопросы соблюдения графика строительно-монтажных работ», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

Также сотрудники надзорного ведомства посетили стройку детского реабилитационного центра в Камской долине. По результатам визита будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По последним данным краевых властей новое здание Пермской художественной галереи должны открыть для посетителей в 2025 году. Площадь объекта составит более 20 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив, реставрационные мастерские, кафе.

Прокуроры следят за строительством Пермской галереи
Прокуроры следят за строительством Пермской галереи
Фото:

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Ход строительства нового здания Пермской художественной галереи проверили сотрудники прокуратуры. В ходе выезда на объект прокуроры обсудили с подрядчиком соблюдение графика работ. «Прокурор Ленинского района Перми Вадим Расторгуев и его заместитель Дмитрий Свергузов посетили строительную площадку нового здания Пермской художественной галереи. Заслушаны доклады застройщиков о проделанной работе, производен осмотр территории, проведено оперативное совещание, где обсуждены вопросы соблюдения графика строительно-монтажных работ», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края. Также сотрудники надзорного ведомства посетили стройку детского реабилитационного центра в Камской долине. По результатам визита будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. По последним данным краевых властей новое здание Пермской художественной галереи должны открыть для посетителей в 2025 году. Площадь объекта составит более 20 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив, реставрационные мастерские, кафе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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