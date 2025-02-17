Ход строительства нового здания Пермской художественной галереи проверили сотрудники прокуратуры. В ходе выезда на объект прокуроры обсудили с подрядчиком соблюдение графика работ.
«Прокурор Ленинского района Перми Вадим Расторгуев и его заместитель Дмитрий Свергузов посетили строительную площадку нового здания Пермской художественной галереи. Заслушаны доклады застройщиков о проделанной работе, производен осмотр территории, проведено оперативное совещание, где обсуждены вопросы соблюдения графика строительно-монтажных работ», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.
Также сотрудники надзорного ведомства посетили стройку детского реабилитационного центра в Камской долине. По результатам визита будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
По последним данным краевых властей новое здание Пермской художественной галереи должны открыть для посетителей в 2025 году. Площадь объекта составит более 20 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся выставочные залы, библиотека, образовательный центр, научный архив, реставрационные мастерские, кафе.
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