Полиция оштрафовала нефтеюганца за нарушение ПДД
В Нефтеюганске (ХМАО) автолюбитель снял рекламный ролик и получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба полиции округа на своем сайте.
«Автолюбитель привлечен к административной ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчину оштрафовали за нарушение правил перевозки людей и езду без ремня безопасности.
Рекламный ролик сотрудники полиции нашли в соцсетях. Они установили, что за рулем автомобиля находился 45-летний югорчанин, который ранее уже привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!