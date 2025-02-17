17 февраля 2025

В ХМАО автолюбитель заплатил штраф после участия в рекламном ролике. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция оштрафовала нефтеюганца за нарушение ПДД
Полиция оштрафовала нефтеюганца за нарушение ПДД Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) автолюбитель снял рекламный ролик и получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба полиции округа на своем сайте.

«Автолюбитель привлечен к административной ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчину оштрафовали за нарушение правил перевозки людей и езду без ремня безопасности.

Рекламный ролик сотрудники полиции нашли в соцсетях. Они установили, что за рулем автомобиля находился 45-летний югорчанин, который ранее уже привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

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В Нефтеюганске (ХМАО) автолюбитель снял рекламный ролик и получил штраф за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба полиции округа на своем сайте. «Автолюбитель привлечен к административной ответственности», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчину оштрафовали за нарушение правил перевозки людей и езду без ремня безопасности. Рекламный ролик сотрудники полиции нашли в соцсетях. Они установили, что за рулем автомобиля находился 45-летний югорчанин, который ранее уже привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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