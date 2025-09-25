Водителей ХМАО предупредили об опасностях на дороге из-за похолодания

В ХМАО водителей предупредили о риске образования гололеда из-за похолодания. Ночью в регионе прогнозируют минусовые температуры, сообщило Управление автодорог Югры в telegram-канале со ссылкой на данные Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы ожидается переход температуры через 0°C. Это может привести к образованию гололеда на автомобильных дорогах ХМАО», — говорится в сообщении ведомства.
Автомобилистам рекомендуют снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров. При необходимости советуют использовать зимние шины. В управлении подчеркнули, что водителям стоит планировать маршруты заранее и быть особенно внимательными на дорогах.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пошел первый снег. Температура в ночные часы в некоторых районах достигнет -3 градусов.
