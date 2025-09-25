Водителей ХМАО предупредили об опасностях на дороге из-за похолодания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На трассах Югры возможен гололед
На трассах Югры возможен гололед Фото:

В ХМАО водителей предупредили о риске образования гололеда из-за похолодания. Ночью в регионе прогнозируют минусовые температуры, сообщило Управление автодорог Югры в telegram-канале со ссылкой на данные Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы ожидается переход температуры через 0°C. Это может привести к образованию гололеда на автомобильных дорогах ХМАО», — говорится в сообщении ведомства.

Автомобилистам рекомендуют снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров. При необходимости советуют использовать зимние шины. В управлении подчеркнули, что водителям стоит планировать маршруты заранее и быть особенно внимательными на дорогах.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пошел первый снег. Температура в ночные часы в некоторых районах достигнет -3 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО водителей предупредили о риске образования гололеда из-за похолодания. Ночью в регионе прогнозируют минусовые температуры, сообщило Управление автодорог Югры в telegram-канале со ссылкой на данные Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы ожидается переход температуры через 0°C. Это может привести к образованию гололеда на автомобильных дорогах ХМАО», — говорится в сообщении ведомства. Автомобилистам рекомендуют снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров. При необходимости советуют использовать зимние шины. В управлении подчеркнули, что водителям стоит планировать маршруты заранее и быть особенно внимательными на дорогах. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пошел первый снег. Температура в ночные часы в некоторых районах достигнет -3 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...