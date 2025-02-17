В Новом Уренгое задерживается рейс из Москвы

В аэропорту Нового Уренгоя задерживается прилет борта авиакомпании «Ямал» из Шереметьево. Прибытие рейса ожидается в 17.00 часов, сообщает городская администрация.
«Задержка рейса YC-190 авиакомпании „Ямал“ Шереметьево — Новый Уренгой по причине метеоусловий. Ожидаемое время прибытия 17:00 часов», — сообщает telegram-канал «Департамент общественной безопасности Новый Уренгой».
Ранее сложные метеоусловия не позволяли аэропорту Нового Уренгоя принять рейсы из Тюмени и Новосибирска. Самолеты ушли на запасные аэродромы в Надым и Сургут. Утром 18 февраля аэропорт Нового Уренгоя не смог принять рейсы в связи с неблагоприятными погодными условиями, в частности, из-за сильного бокового ветра. Рейсы YC-90 Москва — Новый Уренгой ушел в Нижневартовск. U6-9261 Уфа — Новый Уренгой ушел в Сургут.
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