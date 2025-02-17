17 февраля 2025

В Новом Уренгое задерживается рейс из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс из Шереметьево задерживается
Рейс из Шереметьево задерживается Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя задерживается прилет борта авиакомпании «Ямал» из Шереметьево. Прибытие рейса ожидается в 17.00 часов, сообщает городская администрация.

«Задержка рейса YC-190 авиакомпании „Ямал“ Шереметьево — Новый Уренгой по причине метеоусловий. Ожидаемое время прибытия 17:00 часов», — сообщает telegram-канал «Департамент общественной безопасности Новый Уренгой».

Ранее сложные метеоусловия не позволяли аэропорту Нового Уренгоя принять рейсы из Тюмени и Новосибирска. Самолеты ушли на запасные аэродромы в Надым и Сургут. Утром 18 февраля аэропорт Нового Уренгоя не смог принять рейсы в связи с неблагоприятными погодными условиями, в частности, из-за сильного бокового ветра. Рейсы YC-90 Москва — Новый Уренгой ушел в Нижневартовск. U6-9261 Уфа — Новый Уренгой ушел в Сургут.

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В аэропорту Нового Уренгоя задерживается прилет борта авиакомпании «Ямал» из Шереметьево. Прибытие рейса ожидается в 17.00 часов, сообщает городская администрация. «Задержка рейса YC-190 авиакомпании „Ямал“ Шереметьево — Новый Уренгой по причине метеоусловий. Ожидаемое время прибытия 17:00 часов», — сообщает telegram-канал «Департамент общественной безопасности Новый Уренгой». Ранее сложные метеоусловия не позволяли аэропорту Нового Уренгоя принять рейсы из Тюмени и Новосибирска. Самолеты ушли на запасные аэродромы в Надым и Сургут. Утром 18 февраля аэропорт Нового Уренгоя не смог принять рейсы в связи с неблагоприятными погодными условиями, в частности, из-за сильного бокового ветра. Рейсы YC-90 Москва — Новый Уренгой ушел в Нижневартовск. U6-9261 Уфа — Новый Уренгой ушел в Сургут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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