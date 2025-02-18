18 февраля 2025

Студент из Нижневартовска оклеветал полицейских в побоях и давлении из-за штрафа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОСБ проверил жалобы студента, обвинившего полицейских Нижневартовска в издевательствах
ОСБ проверил жалобы студента, обвинившего полицейских Нижневартовска в издевательствах Фото:

В интернете распространяется ложная информация о том, что полицейские Нижневартовска якобы выволокли студента из университета, отвезли в участок, били, угрожали и оказывали иное психологическое давление. По словам источника URA.RU в силовых структурах, отдел собственной безопасности МВД ХМАО провел проверку по этой жалобе, однако ни один из тезисов обвинителя не подтвердился.

«Он написал жалобы. ОСБ провели проверку, ничего не подтвердилось. Видимо, у него просто нет денег штраф платить, вот и жалуется», — рассказал инсайдер.

Штраф же молодой человек должен заплатить за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Судя по всему, он создал в Telegram чаты, где активно обсуждалась эта тематика, приглашал туда новых участников, но они, как оказалось, не разделяли увлечений и мнений парня. Сейчас он должен заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте учителя элитной гимназии Салманова М. вынудили уволиться из-за его фото в красном женском пальто, татуажа бровей и длинных окрашенных волос. Родители учеников написали на него жалобу на имя директора учреждения, обвинив в нетрадиционной ориентации, пропаганде ЛГБТ*-ценностей и истериках на уроке.

*запрещенная в России экстремистская организация

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В интернете распространяется ложная информация о том, что полицейские Нижневартовска якобы выволокли студента из университета, отвезли в участок, били, угрожали и оказывали иное психологическое давление. По словам источника URA.RU в силовых структурах, отдел собственной безопасности МВД ХМАО провел проверку по этой жалобе, однако ни один из тезисов обвинителя не подтвердился. «Он написал жалобы. ОСБ провели проверку, ничего не подтвердилось. Видимо, у него просто нет денег штраф платить, вот и жалуется», — рассказал инсайдер. Штраф же молодой человек должен заплатить за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Судя по всему, он создал в Telegram чаты, где активно обсуждалась эта тематика, приглашал туда новых участников, но они, как оказалось, не разделяли увлечений и мнений парня. Сейчас он должен заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте учителя элитной гимназии Салманова М. вынудили уволиться из-за его фото в красном женском пальто, татуажа бровей и длинных окрашенных волос. Родители учеников написали на него жалобу на имя директора учреждения, обвинив в нетрадиционной ориентации, пропаганде ЛГБТ*-ценностей и истериках на уроке. *запрещенная в России экстремистская организация
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...