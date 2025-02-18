Студент из Нижневартовска оклеветал полицейских в побоях и давлении из-за штрафа

В интернете распространяется ложная информация о том, что полицейские Нижневартовска якобы выволокли студента из университета, отвезли в участок, били, угрожали и оказывали иное психологическое давление. По словам источника URA.RU в силовых структурах, отдел собственной безопасности МВД ХМАО провел проверку по этой жалобе, однако ни один из тезисов обвинителя не подтвердился.
«Он написал жалобы. ОСБ провели проверку, ничего не подтвердилось. Видимо, у него просто нет денег штраф платить, вот и жалуется», — рассказал инсайдер.
Штраф же молодой человек должен заплатить за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Судя по всему, он создал в Telegram чаты, где активно обсуждалась эта тематика, приглашал туда новых участников, но они, как оказалось, не разделяли увлечений и мнений парня. Сейчас он должен заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте учителя элитной гимназии Салманова М. вынудили уволиться из-за его фото в красном женском пальто, татуажа бровей и длинных окрашенных волос. Родители учеников написали на него жалобу на имя директора учреждения, обвинив в нетрадиционной ориентации, пропаганде ЛГБТ*-ценностей и истериках на уроке.
*запрещенная в России экстремистская организация
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