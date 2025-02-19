19 февраля 2025

В пермском Театре-Театре расширят зрительный зал

© Служба новостей «URA.RU»
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Средства из регионального бюджета выделят на поддержку сферы культуры
Средства из регионального бюджета выделят на поддержку сферы культуры Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес предложения по внесению поправок в региональный бюджет на 2025-2027 годы, предусматривающие увеличение финансирования сферы культуры. Средства будут направлены на модернизацию и ремонт ключевых культурных учреждений региона.

«Предлагается расширить зрительный зал в „Театре-Театре“, сделать ремонт внутренних помещений Пермского академического театра оперы и балета. Кроме того, в планах — обновление механики сцены и сценического оборудования дома народного творчества „Губерния“», — сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на идею губернатора.

В рамках поправок к бюджету предусмотрено и финансирование для дооснащения Дома благородного собрания. Общий объем средств, выделенных на ремонт и модернизацию культурных учреждений в период с 2025 по 2027 год, превысит 1 миллиард рублей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес предложения по внесению поправок в региональный бюджет на 2025-2027 годы, предусматривающие увеличение финансирования сферы культуры. Средства будут направлены на модернизацию и ремонт ключевых культурных учреждений региона. «Предлагается расширить зрительный зал в „Театре-Театре“, сделать ремонт внутренних помещений Пермского академического театра оперы и балета. Кроме того, в планах — обновление механики сцены и сценического оборудования дома народного творчества „Губерния“», — сообщает «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на идею губернатора. В рамках поправок к бюджету предусмотрено и финансирование для дооснащения Дома благородного собрания. Общий объем средств, выделенных на ремонт и модернизацию культурных учреждений в период с 2025 по 2027 год, превысит 1 миллиард рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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