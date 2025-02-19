В Магнитогорске простятся с легендарным хирургом

В Магнитогорске (Челябинская область) скончался известный хирург Валерий Фатеев. Об этом сообщила пресс-служба городской больницы № 3.
«Коллектив городской больницы №3» с прискорбием сообщает о большой утрате. На 75-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни великий магнитогорский хирург Валерий Александрович Фатеев», — сообщила пресс-служба на сайте медучреждения.
Валерий Фатеев отдал делу спасения жизни людей более 40 лет и был легендой городской хирургии. С 1973 по 2015 год работал в городской больнице №3. 15 лет был главным хирургом Магнитогорска. Под его руководством в больнице были внедрены современные методы хирургии и воспитаны десятки учеников-хирургов.
В группе больницы в соцсетях появились много численные комментарии магнитогорцев, лечившихся, знавших или просто сталкивавшихся с Фатеевым. Они содержат слова восхищения хирургом и соболезнования его близким.
«Светлая память Валерию Александровичу. Он был прекрасным человеком и замечательным хирургом. Соболезную родным и близким», — комментирует Светлана Путинцева.
«Врач от Бога и замечательный человек. Скольких людей спас… Мою сестренку вернул с того света в 1988 году и до последних дней общался с ней, давал советы и поддерживал. Соболезнования родным», — пишет Ольга Щипцова.
«Сегодня не стало моего спасителя. Это грустно очень. Я навсегда запомню Вас, дорогой мой Валерий Александрович! Ваши слова поддержки, Ваш тихий и спокойный голос. Запомню Ваши глаза и крепкую поддержку — не вешать нос. Спасибо Вам за Жизнь», — благодарит врача Наталия Стучилина. За несколько часов пост о смерти хирурга набрал более 40 комментариев.
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