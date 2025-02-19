19 февраля 2025

В Магнитогорске простятся с легендарным хирургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Фатеев работал хирургом много лет и спас сотни жизней
Валерий Фатеев работал хирургом много лет и спас сотни жизней Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) скончался известный хирург Валерий Фатеев. Об этом сообщила пресс-служба городской больницы № 3.

«Коллектив городской больницы №3» с прискорбием сообщает о большой утрате. На 75-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни великий магнитогорский хирург Валерий Александрович Фатеев», — сообщила пресс-служба на сайте медучреждения.

Валерий Фатеев отдал делу спасения жизни людей более 40 лет и был легендой городской хирургии. С 1973 по 2015 год работал в городской больнице №3. 15 лет был главным хирургом Магнитогорска. Под его руководством в больнице были внедрены современные методы хирургии и воспитаны десятки учеников-хирургов.

В группе больницы в соцсетях появились много численные комментарии магнитогорцев, лечившихся, знавших или просто сталкивавшихся с Фатеевым. Они содержат слова восхищения хирургом и соболезнования его близким.

«Светлая память Валерию Александровичу. Он был прекрасным человеком и замечательным хирургом. Соболезную родным и близким», — комментирует Светлана Путинцева.

«Врач от Бога и замечательный человек. Скольких людей спас… Мою сестренку вернул с того света в 1988 году и до последних дней общался с ней, давал советы и поддерживал. Соболезнования родным», — пишет Ольга Щипцова.

«Сегодня не стало моего спасителя. Это грустно очень. Я навсегда запомню Вас, дорогой мой Валерий Александрович! Ваши слова поддержки, Ваш тихий и спокойный голос. Запомню Ваши глаза и крепкую поддержку — не вешать нос. Спасибо Вам за Жизнь», — благодарит врача Наталия Стучилина. За несколько часов пост о смерти хирурга набрал более 40 комментариев.

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В Магнитогорске (Челябинская область) скончался известный хирург Валерий Фатеев. Об этом сообщила пресс-служба городской больницы № 3. «Коллектив городской больницы №3» с прискорбием сообщает о большой утрате. На 75-м году жизни после тяжелой болезни ушел из жизни великий магнитогорский хирург Валерий Александрович Фатеев», — сообщила пресс-служба на сайте медучреждения. Валерий Фатеев отдал делу спасения жизни людей более 40 лет и был легендой городской хирургии. С 1973 по 2015 год работал в городской больнице №3. 15 лет был главным хирургом Магнитогорска. Под его руководством в больнице были внедрены современные методы хирургии и воспитаны десятки учеников-хирургов. В группе больницы в соцсетях появились много численные комментарии магнитогорцев, лечившихся, знавших или просто сталкивавшихся с Фатеевым. Они содержат слова восхищения хирургом и соболезнования его близким. «Светлая память Валерию Александровичу. Он был прекрасным человеком и замечательным хирургом. Соболезную родным и близким», — комментирует Светлана Путинцева. «Врач от Бога и замечательный человек. Скольких людей спас… Мою сестренку вернул с того света в 1988 году и до последних дней общался с ней, давал советы и поддерживал. Соболезнования родным», — пишет Ольга Щипцова. «Сегодня не стало моего спасителя. Это грустно очень. Я навсегда запомню Вас, дорогой мой Валерий Александрович! Ваши слова поддержки, Ваш тихий и спокойный голос. Запомню Ваши глаза и крепкую поддержку — не вешать нос. Спасибо Вам за Жизнь», — благодарит врача Наталия Стучилина. За несколько часов пост о смерти хирурга набрал более 40 комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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